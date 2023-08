Νεοναζί με όπλα και σβάστικες συμμετείχαν σε πορεία τρανσφοβικής διαδήλωσης

Μια ομάδα ένοπλων, μασκοφόρων νεοναζί που κουνούσαν σημαίες με σβάστικες συμμετείχαν σε μια ομοφοβική διαδήλωση στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, που διοργανώθηκε από την τρανσφοβική ομάδα Gays Against Groomers.

Φωτογραφίες από τη συγκέντρωση δείχνουν κάποιους από τους μασκοφόρους που είχαν δώσει το «παρών» να είναι οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια. Από την πλευρά της η ομάδα Gays Against Groomers έχει κρατήσει αποστάσεις, μετά την κυκλοφορία αυτών των πλάνων, και ισχυρίζεται ότι δέχθηκε «ενέδρα» από τους εν λόγω νεοναζί ενόπλους.

Ειδικότερα, το περασμένο Σάββατο οι κουκουλοφόροι νεοναζί βρέθηκαν σε μία αντιδιαδήλωση, οργανωμένη από την τρανσφοβική ομάδα Gays Against Groomers με αφορμή το Wisconsin Pride In The Park που εξελισσόταν την ίδια ώρα.

Η ομάδα των νεοναζί, που στο Διαδίκτυο αυτοαποκαλείται ως Blood Tribe (Φυλή του Αίματος), προωθεί τις «σκληροπυρηνικές απόψεις της λευκής υπεροχής» και στρέφει το μίσος της προς τους «Εβραίους, τους "μη λευκούς" και την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+» σύμφωνα με την οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα Anti-Defamation League (ADL).

Τα μέλη των νεοναζί παρέλασαν μαζί με τα μέλη των Gays Against Groomers, φωνάζοντας συνθήματα έξω από τη συγκέντρωση Pride in the Park, και κρατώντας πινακίδες που έγραφαν «Αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά» και «Το Pride δεν είναι για παιδιά».

Η ομοφοβική οργάνωση Gays Against Groomers δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2022 από την πολιτική επιστήμονα και δημιουργό περιεχομένου Jaimee Michell, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα drag shows είναι μια μορφή «κατήχησης» και εκφράζει αντίστοιχα ψευδείς ισχυρισμούς ότι με το «πρόσχημα της υποστήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» συμβάλλουν στην «ιατρικοποίηση» των παιδιών.

Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία προγραμματίστηκε έξω από το αντίστοιχο πάρκο, όπου πραγματοποιήθηκε μια ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειακή εκδήλωση, με drag queens και drag kings, και διάφορες δραστηριότητες.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο λογαριασμός στο Twitter των Gays Against Groomers πόσταρε για τη διαμαρτυρία τους: «Το Watertown είναι μια μικρή πόλη. Ο πληθυσμός της είναι λίγο πάνω από 20.000 άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Είναι ένας καρκίνος που έχει εξαπλωθεί παντού».

Στη συνέχεια μοιράστηκαν πολλές εικόνες από την εκδήλωση, καμία από τις οποίες δεν φαινόταν να περιλαμβάνει τους νεοναζί δίπλα στους διαδηλωτές.

Οι Gays Against Groomers αρνούνται ότι προσκάλεσαν τους νεοναζί

Η τρανσφοβική ομάδα δήλωσε αργότερα απευθυνόμενη στα μέλη της νεοναζιστικής ομάδας, λέγοντας ότι καταδικάζει την «παρουσία των φιλο-ναζί» που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία της.

«Είμαστε απογοητευμένοι και εξοργισμένοι από την ανεπιθύμητη εισβολή εξτρεμιστικών ιδεολογιών σε μια εκδήλωση που προορίζεται να προστατεύσει και να υπερασπιστεί την ευημερία των παιδιών», έγραψε, ενώ συμπλήρωσε πως «δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε ποια άτομα μας ακολουθούν».

«Η GAG θέλει να διαβεβαιώσει τους υποστηρικτές και τους επικριτές της ότι δεν υποστηρίζει ούτε ευθυγραμμίζεται με καμία πολιτική ή εξτρεμιστική ιδεολογία και δεν μπορεί να ελέγχει ποιος επιλέγει να στήσει ενέδρα δημοσίως».

Με πληροφορίες από The Pink News