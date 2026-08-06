Νεογέννητος «ιπποπόταμος της κοκαΐνης» διασώθηκε στην Κολομβία - Πώς σχετίζεται με τον Πάμπλο Εσκομπάρ

Οι αρχές στη βορειοδυτική Κολομβία ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν έναν νεογέννητο ιπποπόταμο, ο οποίος βρέθηκε μόνος του από ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού και παρουσίαζε σημάδια υποσιτισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Κολομβία ζουν στην άγρια φύση περίπου 200 από τους λεγόμενους «ιπποπόταμους της κοκαΐνης», οι οποίοι κατάγονται όλοι από μια αποικία που έφερε στη Νότια Αμερική ο δολοφονημένος βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ

Οι ψαράδες βρήκαν τον μικρό ιπποπόταμο χωρισμένο από τη μητέρα του και κρυμμένο στους θάμνους κατά μήκος της όχθης του ποταμού σε μια αγροτική περιοχή του δήμου Πουέρτο Νάρε, ανέφερε ο Χαβιέ Βαλένθια, διευθυντής της περιφερειακής περιβαλλοντικής αρχής, σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Οι κτηνίατροι το περιέθαλψαν για «σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό», σύμφωνα με τη δήλωση.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, το ζώο μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ιπποπόταμων στην «Χασιέντα Ναπόλες», το κτήμα που παλαιότερα ανήκε στον Εσκομπάρ και το οποίο σήμερα λειτουργεί ως θεματικό πάρκο.

Ο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποπόταμους τη δεκαετία του 1980 για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του στην χασιέντα.

Μετά το θάνατο του ηγέτη του καρτέλ του Μεδεγίν το 1993, τα ζώα δραπέτευσαν και εγκαταστάθηκαν στις όχθες του ποταμού Μαγδαλένα, όπου έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να επιτεθούν σε κατοίκους της περιοχής.

Η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Όντρεϊ Χιουζ, η οποία ζει στην Κολομβία εδώ και χρόνια, είχε δηλώσει προηγουμένως στο CBS News ότι, επειδή οι ιπποπόταμοι περιφέρονται ελεύθερα, καταλήγουν να σκοτώνουν ψάρια και να απειλούν ενδημικά είδη όπως οι ενυδρίδες και οι χελώνες.

«Επειδή δεν έχουν φυσικούς θηρευτές εδώ, όπως θα είχαν στην Αφρική, ο πληθυσμός τους αυξάνεται ραγδαία και αυτό επηρεάζει το τοπικό οικοσύστημα», είπε η Χιουζ. «Επειδή είναι τόσο μεγάλα ζώα, καταναλώνουν σημαντικές εκτάσεις λιβαδιών και παράγουν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων, τα οποία στη συνέχεια μολύνουν τους ποταμούς».

Πλέον θεωρούνται ξενικό είδος και αποσταθεροποιούν τα αυτόχθονα οικοσυστήματα, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση φέτος να εγκρίνει ένα σχέδιο για τη θανάτωση περίπου 80 από αυτών, αφού απέτυχαν οι προσπάθειες περιορισμού της αναπαραγωγής τους μέσω στείρωσης.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως μεριμνήσει για την πιθανή μεταφορά των ιπποπόταμων σε καταφύγια στο εξωτερικό. Ωστόσο, το κόστος της απέλασης των ιπποπόταμων είναι επίσης υψηλό — εκτιμάται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποικία ιπποπόταμων εκτός Αφρικής.

Με πληροφορίες από CBS News