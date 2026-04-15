Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών

Οι ταξιδιώτες που διέρχονται από ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναγκάζονται να περιμένουν έως και τρεις ώρες στους συνοριακούς ελέγχους λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου (EES) της ΕΕ.

Επιβάτες σε αεροδρόμια χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI).

Ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ACI, Olivier Jankovec, δήλωσε στους Financial Times ότι «η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», προσθέτοντας ότι οι μεγάλες ουρές εμφανίζονται ήδη σε ώρες αιχμής.

Το σύστημα EES τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την Παρασκευή στις χώρες της ζώνης Σένγκεν - δηλαδή σε 25 από τα 27 κράτη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Απαιτεί από ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, όπως από το Ηνωμένο Βασίλειο, να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και βιομετρικά δεδομένα στα σύνορα.

Η εφαρμογή του έχει ξεκινήσει σταδιακά από τον Οκτώβριο και ήδη έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια. Την Κυριακή, το BBC ανέφερε ότι περισσότεροι από 100 επιβάτες δεν πρόλαβαν να επιβιβαστούν σε πτήση της ΕasyJet από το Μιλάνο προς το Μάντσεστερ, λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους διαβατηρίων.

Εκπρόσωποι αεροδρομίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησαν συνάντηση για τα προβλήματα του συστήματος, με την ACI να ζητά την παράταση εξαιρέσεων αλλά και τη δυνατότητα πλήρους αναστολής των νέων ελέγχων σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.

«Χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να αναστέλλουμε πλήρως την καταχώριση στο EES όταν οι χρόνοι αναμονής γίνονται υπερβολικοί», δήλωσε ο Jankovec.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι «το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά», με τον μέσο χρόνο καταχώρισης να ανέρχεται στα 70 δευτερόλεπτα - αν και η ACI εκτιμά ότι μπορεί να φτάνει έως και τα πέντε λεπτά.

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι υπάρχουν «ορισμένα κράτη-μέλη όπου εντοπίστηκαν τεχνικά προβλήματα», τα οποία όμως «αντιμετωπίζονται», επισημαίνοντας ότι η σωστή εφαρμογή του συστήματος αποτελεί ευθύνη των ίδιων των κρατών.

Λίγο πριν το Πάσχα και πριν την πλήρη εφαρμογή του συστήματος στις 10 Απριλίου, επιβάτες που ταξίδευαν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γαλλία είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα χρειαστεί να δώσουν βιομετρικά στοιχεία, λόγω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας.

Τα προβλήματα με το EES έρχονται σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προετοιμάζονται και για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η ACI προειδοποίησε ότι η Ευρώπη απέχει μόλις τρεις εβδομάδες από πιθανές συστημικές ελλείψεις.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Ευρώπη κατανάλωσε περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια αεροπορικού καυσίμου ημερησίως το 2024, εκ των οποίων περίπου 500.000 εισάγονταν - με το 75% να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι το EES προκαλεί ουρές έως και τεσσάρων ωρών σε ορισμένα αεροδρόμια, χαρακτηρίζοντας το σύστημα «χάος» και «τιμωρία για το Brexit», προτείνοντας την αναβολή της πλήρους εφαρμογής του έως τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Guardian