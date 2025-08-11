Νέο «sandal scandal» με Willy Chavarria, Adidas και Μεξικό: «Έκλεψαν» σχέδιο αυτοχθόνων για σανδάλια

Μετά την Prada και την Ινδία, ένα νέο «sandal scandal» αποκαλύφθηκε και αφορά στον Willy Chavarria, την Adidas και τα σανδάλια τους με το Μεξικό.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε δημόσια συγγνώμη, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ένα σανδάλι που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals, αφού κατηγορήθηκε για «πολιτιστική ιδιοποίηση».

Το σανδάλι Oaxaca Slip-On ήταν εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά δερμάτινα σανδάλια huaraches, τα οποία κατασκευάζονται χειροποίητα από αυτόχθονες τεχνίτες στο Μεξικό. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, το παπούτσι φέρεται να κατασκευάστηκε στην Κίνα, χωρίς διαβούλευση ή αναγνώριση των κοινοτήτων που ανέπτυξαν το αρχικό σχέδιο.

Πάνω το σανδάλι της Adidas και κάτω το αυθεντικό σανδάλι Oaxaca από το Μεξικό / Φωτογραφία: Instagram

Μεταξύ όσων άσκησαν κριτική ήταν και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, η οποία δήλωσε ότι «οι μεγάλες εταιρείες συχνά παίρνουν προϊόντα, ιδέες και σχέδια από κοινότητες αυτοχθόνων» και προανήγγειλε την εξέταση νομικών ενεργειών για την υποστήριξη των δημιουργών.

«Λυπάμαι βαθιά που το παπούτσι με αυτό το σχέδιο δεν αναπτύχθηκε σε άμεση και ουσιαστική συνεργασία με την κοινότητα της Οαχάκα. Η πρόθεση ήταν πάντα να τιμήσω το ισχυρό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πνεύμα της Οαχάκα και των δημιουργικών κοινοτήτων της», δήλωσε ο Chavarria.

O Willy Chavarria (δεξιά) στο φετινό MET Gala με τον Κολομβιανό τραγουδιστής της ρεγκετόν Maluma / Φωτογραφία: EPA

Η Adidas από την πλευρά της τόνισε ότι «αναγνωρίζει και εκτιμά τον πολιτιστικό πλούτο των κοινοτήτων αυτοχθόνων του Μεξικού και τη σημασία της χειροτεχνικής τους κληρονομιάς» και δεσμεύτηκε σε «διάλογο σεβασμού» με την κοινότητα Villa Hidalgo Yalálag, απ’ όπου προέρχεται το σχέδιο. Σύμφωνα με την υφυπουργό Πολιτισμού του Μεξικού, Μαρίνα Νούνιες, η εταιρεία έχει επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές για να συζητήσει την «αποζημίωση των ανθρώπων που υπέστησαν κλοπή της πνευματικής περιουσίας».

Το σανδάλι που δημιούργησε ο Willy Chavarria για την Adidas / Φωτογραφία: Instagram

Το σανδάλι που δημιούργησε ο Willy Chavarria για την Adidas / Φωτογραφία: Instagram

Οι διαφημιστικές εικόνες των υποδημάτων αφαιρέθηκαν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Adidas και του Chavarria, ο οποίος σημείωσε ότι «η αγάπη δεν δίνεται απλώς - κερδίζεται μέσω της δράσης» και παραδέχθηκε ότι η προσέγγισή του «δεν ανταποκρίθηκε στον σεβασμό και τη συνεργασία που αξίζουν η Οαχάκα και οι άνθρωποί της».

Ο Chavarria, πρώην ανώτερος αντιπρόεδρος σχεδιασμού της Calvin Klein και ιδρυτής της ομώνυμης μάρκας του, έχει γίνει γνωστός για τα τολμηρά σχέδια με κοινωνικές αναφορές, ωστόσο η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση για τα όρια μεταξύ έμπνευσης και οικειοποίησης.

Με πληροφορίες από BBC