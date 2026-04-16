Νέο ραντεβού ΗΠΑ - Ιράν: «Αυξάνονται οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου» λέει το Reuters

Οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου Μέση Ανατολή ενισχύονται, καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Reuters.

Την Πέμπτη ενισχύθηκε η αισιοδοξία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του, με έναν βασικό μεσολαβητή από το Πακιστάν να βρίσκεται στην Τεχεράνη και την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται θετική ως προς μια συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη για να εξετάσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, περισσότερο από έξι εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτέλεσε βασικό σημείο διαφωνίας στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, μαζί με το ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. Το θέμα θεωρείται κρίσιμο για το Ιράν, το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «σπάσει» την εκεχειρία, εάν συνεχίζονταν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως συζητούν νέο διπλωματικό ραντεβού με το Ιράν

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η Ουάσιγκτον συζητά τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, δηλώνοντας «αισιόδοξη» για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία», με φόντο την απειλή του Ιράν πως θα εμποδίσει την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν από την πλευρά του, επαναβεβαίωσε την επιθυμία του να συνεχίσει να διαπραγματεύεται καθώς μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ελπίζει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου και να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος, που εκτός από τις απώλειες, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

«Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν «παραγωγικές και σε εξέλιξη».

Δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί περαιτέρω απευθείας συνομιλίες, ωστόσο εκτιμάται ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εκ νέου στο Πακιστάν, σύμφωνα με την ίδια.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ