Νέο «παράθυρο» Τραμπ σε Ιράν για συμφωνία: «Δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, χωρίς να ορίζει, ωστόσο, προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας.

Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι ανέστειλε μια επικείμενη επίθεση, με την ελπίδα να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Αργά το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής είχαν ζητήσει χρόνο για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία που θα οδηγούσε στην «άμεση, πλήρη και ολική» επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στο «τέλος της πυρηνικής απειλής του Ιράν», τονίζοντας όμως ότι η Τεχεράνη πρέπει να «συνάψει γρήγορα μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ».

Τραμπ για Ιράν: «Δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους»

Καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Δευτέρας, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής τους ή τους συμμετέχοντες.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει.

«Αν προτιμώ να κλείσω συμφωνία; Δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους, γιατί άνθρωποι πεθαίνουν, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, και δεν το θέλουμε αυτό», είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, μόνο και μόνο για να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε μια συνολική συμφωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει πυρά χθες στα Στενά του Ορμούζ, μια πλήρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας! Πολλά από αυτά είχαν στόχο ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι;

Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρόσφατα ανακοίνωσε ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας αποκλεισμός το έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα.

Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ -στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα- για να φορτώσουν, ως «ευγενική προσφορά» των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), που πάντα θέλουν να παριστάνουν τους «σκληρούς»!

Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να τη δεχτούν, γιατί αν όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο "καλός κύριος", θα πέσουν γρήγορα και εύκολα αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία και θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι ώρα να τελειώσει η «μηχανή θανάτου» του Ιράν!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από Reuters