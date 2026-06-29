Το νέο μουσείο του National Geographic υπόσχεται ταξίδι σε 138 χρόνια εξερεύνησης

Ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στην επιστήμη, την εξερεύνηση και τη φύση άνοιξε τις πύλες του στην Ουάσινγκτον, φιλοδοξώντας να μεταφέρει τους επισκέπτες στον κόσμο των μεγάλων αποστολών του National Geographic.

Το National Geographic Museum of Exploration, συνολικής αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, εγκαινιάστηκε στις 26 Ιουνίου στον χώρο όπου λειτουργούσε μέχρι το 2023 το παλαιό μουσείο του οργανισμού, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Το μουσείο εκτείνεται σε περίπου 9.300 τετραγωνικά μέτρα και προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας. Αντί για τις παραδοσιακές προθήκες, οι αίθουσές του συνδυάζουν διαδραστικές εγκαταστάσεις, καθηλωτικές προβολές και εκθέματα που επιτρέπουν στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την ιστορία της εξερεύνησης και της επιστημονικής ανακάλυψης.

Τι περιλαμβάνεται στο μουσείο του National Geographic

Η πρώτη εντύπωση ξεκινά ήδη από την είσοδο, όπου αγάλματα άγριων ζώων σε φυσικό μέγεθος υποδέχονται τους επισκέπτες. Στο εσωτερικό, καμπύλοι ξύλινοι τοίχοι «ζωντανεύουν» με εικόνες από παγετώνες, τα βάθη των ωκεανών και απομακρυσμένες κοινότητες του πλανήτη, ενώ ένας τεράστιος κυκλικός φεγγίτης πλημμυρίζει τον χώρο με φυσικό φως.

«Το μουσείο αφηγείται την ιστορία ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην εξερεύνηση, από την ίδρυση της National Geographic Society το 1888 μέχρι τους σύγχρονους επιστήμονες που συνεχίζουν να εργάζονται στο πεδίο», δήλωσε στο CNN η Έμιλι Ντάναμ, υπεύθυνη του συγκροτήματος και των εμπειριών των επισκεπτών.

Η φωτογραφία κατέχει κεντρική θέση στην έκθεση, τιμώντας μια παράδοση που χαρακτηρίζει το National Geographic εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ένας τεράστιος ψηφιακός τοίχος παρουσιάζει όλα τα εξώφυλλα του περιοδικού από το 1888 μέχρι σήμερα, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδρομή μιας αποστολής από την έρευνα στο πεδίο έως τη δημοσίευσή της.

Ξεχωρίζει επίσης η έκθεση «Photo Ark: Animals of Earth», η οποία παρουσιάζει περισσότερα από 1.000 πορτρέτα ζώων από το φιλόδοξο έργο του φωτογράφου Τζόελ Σαρτόρ. Ο Αμερικανός φωτογράφος έχει θέσει ως στόχο να απαθανατίσει όλα τα είδη ζώων που βρίσκονται υπό ανθρώπινη φροντίδα παγκοσμίως και μέχρι σήμερα έχει φωτογραφίσει περισσότερα από 18.000 είδη.

«Αφού κοιτάξεις αυτά τα ζώα στα μάτια, είναι δύσκολο να μη νοιαστείς για την προστασία τους», σχολίασε η Ντάναμ.

Ένα διαδραστικό μουσείο στην Ουάσινγκτον

Το μουσείο περιλαμβάνει ακόμη ειδικούς χώρους για παιδιά, με κρυφές εισόδους και ένα θέατρο 270 μοιρών που μεταφέρει τους επισκέπτες στα δάση των Άνδεων και στις ερήμους της Αυστραλίας μέσω προβολών.

Στον επάνω όροφο, η ενότητα «Rolex Explorers Landing» παρουσιάζει αντικείμενα και εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν εξερευνητές του National Geographic στις αποστολές τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα κυάλια του εξερευνητή και οικολόγου Στιβ Μπόγιες, καθώς και ένα παραδοσιακό κανό mokoro, με το οποίο η ομάδα του διέσχισε χιλιάδες χιλιόμετρα στη λεκάνη του Οκαβάνγκο στη νότια Αφρική.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ακολουθήσουν διαδραστικά τον δρόμο μεγάλων επιστημονικών αποστολών, από την εγκατάσταση του υψηλότερου μετεωρολογικού σταθμού στον κόσμο κοντά στην κορυφή του Έβερεστ έως τις αποστολές χαρτογράφησης των ποταμών του Αμαζονίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αντίγραφο της στολής κατάδυσης JIM, την οποία χρησιμοποίησε η διάσημη ωκεανογράφος και περιβαλλοντολόγος Σίλβια Ερλ το 1979 για να πραγματοποιήσει ελεύθερη κατάδυση σε βάθος 381 μέτρων, επίδοση που εξακολουθεί να αποτελεί ρεκόρ για γυναίκα σε σόλο κατάδυση.

«Νιώθω την ανάγκη να δείξω στους ανθρώπους όσα οι περισσότεροι δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να δουν και να τους κάνω να καταλάβουν τι κινδυνεύουμε να χάσουμε», δήλωσε η ίδια στο CNN.

Μετά τη δύση του ήλιου, το μουσείο αποκτά μια ακόμη διάσταση. Η πρόσοψή του μετατρέπεται σε γιγαντιαίο καμβά προβολών, με φάλαινες, πιγκουίνους και θαλάσσια ζωή να κινούνται πάνω στους τοίχους και στο προαύλιο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι το κτίριο βυθίζεται στον ωκεανό.

Στόχος των δημιουργών δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες, αλλά και να τους εμπνεύσουν να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από CNN