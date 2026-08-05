Το Νέο Μεξικό μηνύει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για παρεμπόδιση της έρευνάς του για τον Έπσταϊν

Το Νέο Μεξικό κατέθεσε την Τετάρτη (5/8) αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και του υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, υποστηρίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρεμπόδισε τη δυνατότητά της να διερευνήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν σε ράντσο που διατηρούσε στην πολιτεία.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, αναφέρεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Μπλανς παρεμπόδισαν την ποινική έρευνα του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τορέζ, για τον Έπσταϊν και άλλα πρόσωπα, προχωρώντας σε ενέργειες που «βλάπτουν ενεργά τα θύματα και υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον».

Η πολιτεία ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παραδώσει στους ερευνητές της τα σχετικά στοιχεία. Η αγωγή κατατέθηκε την ίδια ημέρα που το Νέο Μεξικό δημοσιοποιεί έκθεση με τα προκαταρκτικά ευρήματα της συνεχιζόμενης έρευνάς του για τον Έπσταϊν και το ράντσο του.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Τορέζ και οι ανώτεροι εισαγγελείς του «αντιμετώπισαν διαρκή αντίσταση» στην ανταλλαγή πληροφοριών, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν στο παρελθόν μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών.

Τι απαντά το υπουργείο Δικαιοσύνης στις κατηγορίες

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι δεν δημοσιοποιεί ορισμένα από τα στοιχεία που ζήτησε η πολιτεία, επειδή δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν την αποκάλυψη πληροφοριών που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση θυμάτων και ότι το Νέο Μεξικό δεν έχει παρουσιάσει νόμιμη βάση για τόσο εκτεταμένη πρόσβαση στο υλικό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, προσθέτοντας πως το υπουργείο παραμένει διαθέσιμο να συνδράμει την έρευνα του Νέου Μεξικού, στο πλαίσιο του νόμου και των δεσμευτικών δικαστικών αποφάσεων.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ακόμη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Τοντ Μπλανς αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με τον Έπσταϊν και τους φερόμενους συνεργούς του, τη στιγμή που το Νέο Μεξικό είναι μία από τις ελάχιστες δικαιοδοσίες που ενδέχεται να μπορεί ακόμη να αποδώσει ποινικές ευθύνες σε συνεργάτες του ή να προσφέρει «ένα αίσθημα δικαιοσύνης στους επιζώντες».

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο Ραούλ Τορέζ δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει υποβάλει δέκα ξεχωριστά αιτήματα για κρίσιμες πληροφορίες, τα οποία είτε αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν.

«Μας έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι θα συνεργαστούν, όμως η εμπειρία της ομάδας μας μόνο συνεργασία δεν δείχνει», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον υπηρεσιακό γενικό εισαγγελέα, πρόσθεσε: «Ο Τοντ Μπλανς θα μπορούσε σήμερα, με μία μόνο υπογραφή, να μας δώσει την πρόσβαση που είχε δηλώσει ότι θα παρείχε. Αντί γι' αυτό, επέλεξαν να παρεμποδίσουν την έρευνα, να τη δυσχεράνουν και, ειλικρινά, να αποκρύψουν πληροφορίες, για όποιον λόγο κι αν το κάνουν».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, αφού του είχε αρνηθεί η αποφυλάκιση με εγγύηση μετά τη σύλληψή του, έναν μήνα νωρίτερα, με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η πρώην σύντροφός του και στενή συνεργάτιδά του, Γκιλέιν Μάξγουελ, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, αφού το 2021 καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διακίνηση. Κατά τη διάρκεια της δίκης της στο Μανχάταν, μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ κακοποιούσαν σεξουαλικά γυναίκες και στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Ο Έπσταϊν αγόρασε το 1993 το εκτεταμένο κτήμα του στο Στάνλεϊ του Νέου Μεξικού, περίπου 48 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, από τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη Μπρους Κινγκ. Στην έκταση κατασκεύασε πολυτελή έπαυλη στην κορυφή λόφου, με ιδιωτικό αεροδιάδρομο και ελικοδρόμιο.

Το ακίνητο πωλήθηκε το 2023 από την περιουσία του Έπσταϊν στην οικογένεια του Ντον Χάφινς, Ρεπουμπλικανού που πρόσφατα διορίστηκε πολιτειακός ελεγκτής (comptroller) του Τέξας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τον Φεβρουάριο, ο Χάφινς ανέφερε ότι το κτήμα μετονομάστηκε σε San Rafael Ranch, προς τιμήν του Αγίου Ραφαήλ, και ότι η οικογένειά του σχεδιάζει να το μετατρέψει σε χριστιανικό χώρο πνευματικής φιλοξενίας.

Με πληροφορίες από AP News

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