Το «νέο Labubu»; Πώς ένα λούτρινο έγινε σύμβολο των νέων εργαζομένων στην Κίνα

Ένα λούτρινο άλογο με μόνιμα κατσουφιασμένη έκφραση εξελίχθηκε σε απρόσμενο best seller στην Κίνα, καθώς πλησιάζει το Σεληνιακό Νέο Έτος και η έναρξη της Χρονιάς του Αλόγου.

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε τυχαία, όταν ένας εργαζόμενος στην γραμμή παραγωγής έκανε λάθος, αλλά κατέληξε να γίνεται αντικείμενο ταύτισης για πολλούς νέους εργαζόμενους.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος Happy Sister στη Γιγού, στην ανατολική Κίνα, δήλωσε στο Reuters ότι ο εργαζόμενος που το έραψε τοποθέτησε το χαμόγελο ανάποδα. Περίμενε ότι ο πελάτης θα ζητούσε επιστροφή χρημάτων, όμως μια φωτογραφία του άρχισε να κυκλοφορεί στα social media και το προϊόν άρχισε να εξαφανίζεται από τα ράφια.

Σύμφωνα με την ίδια, η έκφραση του παιχνιδιού λειτουργεί σαν σχόλιο για την καθημερινότητα στη δουλειά. Όπως είπε, αρκετοί πελάτες το περιγράφουν ως κάτι που ταιριάζει στο πώς νιώθουν πολλοί νέοι εργαζόμενοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η εικόνα του «λυπημένου» αλόγου έγινε meme, με χρήστες να αστειεύονται ότι έτσι δείχνεις στη δουλειά, ενώ «χαμογελάς» όταν σχολάσεις.

Η ζήτηση ανέβασε τους ρυθμούς παραγωγής, με αναφορές ότι παραγγελίες έρχονται πλέον και από άλλες χώρες. Μία αγοραστής που αναφέρεται σε κινεζικά δημοσιεύματα λέει ότι το παιχνίδι της θυμίζει το πώς αισθάνεται στη δουλειά και το αντιμετωπίζει σαν ένα μικρό «γούρι» για να αφήσει πίσω τη γκρίνια της καθημερινότητας.

Η South China Morning Post αναφέρει ότι το λούτρινο έχει ύψος περίπου 20 εκατοστά και πωλείται 25 γιουάν, δηλαδή περίπου 2,62 λίρες. Είναι κόκκινο, χρώμα που συνδέεται με καλοτυχία, έχει χρυσό κολάρο με κουδουνάκι και πάνω στο σώμα του είναι κεντημένη με χρυσά γράμματα η φράση «money comes quickly».

Άλλη καταστηματάρχης στη Γιγού είπε στο Reuters ότι το βρίσκει άσχημο, αλλά θεωρεί πως είναι ακριβώς το είδος «συναισθηματικής αξίας» που αναζητούν σήμερα πολλοί νέοι. Ταυτόχρονα εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι υγιές να αντιμετωπίζεται η ζωή ως δύο αντίθετα άκρα, δυστυχία στη δουλειά και χαρά μετά το σχόλασμα.

Το Σεληνιακό Νέο Έτος γιορτάζεται τον Φεβρουάριο και σηματοδοτεί τη μετάβαση στη Χρονιά του Αλόγου, ένα από τα 12 ζώα του κινεζικού ζωδιακού κύκλου.

Με πληροφορίες από BBC