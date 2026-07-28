Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την δυτική Ευρώπη - Στο επίκεντρο Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία

Ένα νέο κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει τις επόμενες μέρες χώρες της δυτικής Ευρώπης, με επίκεντρα τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν να καίνε μεγάλες φωτιές.

Καύσωνας στη Βρετανία

Ένα τέταρτο κύμα καύσωνα για φέτος έχει πλέον ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν στα μέσα των 30 βαθμών Κελσίου αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Αυτή η τελευταία περίοδος θερμοκρασιών που φτάνουν στα όρια καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη στη νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) προειδοποίησε ότι η άνοδος των θερμοκρασιών ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα, οι οποίες ισχύουν για μεγάλο μέρος της ανατολικής Αγγλίας και τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη.

Ο καύσωνας δεν θα γίνει αισθητός σε όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς θα συνεχίσουν να επικρατούν νεφώσεις και βροχοπτώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία.

Ο καύσωνας θα επικεντρωθεί στην κεντρική, νότια και ανατολική Αγγλία την Τρίτη, αν και ενδέχεται να επεκταθεί ελαφρώς προς τα βόρεια και τα δυτικά προς τα μέσα της εβδομάδας.

Οι θερμοκρασίες στην Αγγλία και την Ουαλία προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 25-32 °C τις επόμενες ημέρες, με την Τετάρτη να αποτελεί πιθανώς την κορύφωση, με θερμοκρασίες 30-35 °C στα Μίντλαντς, τη νότια και την ανατολική Αγγλία.

Η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνουν γενικά πιο δροσερές και με βροχοπτώσεις, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν περίπου έως τους 25 °C.

Οι τρέχουσες προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η έντονη ζέστη στα νότια και κεντρικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή την εβδομάδα θα είναι βραχύβια σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα εκτεταμένα κύματα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού.

Κάποιες μεμονωμένες βροχοπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν προς το τέλος της εβδομάδας.

Ανησυχία σε Γαλλία και Ισπανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία είχε «τεθεί υπό έλεγχο», ενώ μια άλλη, πολύ μεγαλύτερη, κοντά στο Μπορντό συνέχιζε να μαίνεται.

Η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία, οι οποίες έχουν κάψει εκατοντάδες εκτάρια δασικών εκτάσεων, καταστρέφοντας ακίνητα και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Η επιστροφή των καυτών θερμοκρασιών, από την Τρίτη στη Γαλλία και από την Τετάρτη στην Ισπανία, απειλεί να περιπλέξει τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι «απολύτως καθοριστικές» για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται δυτικά της πρωτεύουσας, της Μαδρίτης.

In Spain, 79,000 people have been evacuated from their homes in villages west of Madrid and in Castellón, a province on the eastern coast, while 30,000 others have been confined to their homes, the government said. pic.twitter.com/qHTI3SA3Ap — The Associated Press (@AP) July 27, 2026

Ο Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων στο Μπορντό, δήλωσε: «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε».

Η εν λόγω πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, στην περιοχή της Ζιρόντ, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από μια τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και πυροδοτεί νέες εστίες φωτιάς γύρω της.

Αυτή η ανεξέλεγκτη, γιγαντιαία πυρκαγιά έχει καταστρέψει τις τελευταίες έξι ημέρες 103.000 στρέμματα, ανάγκασε 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και κατέστρεψε 240 σπίτια.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι μια μικρότερη πυρκαγιά στο γειτονικό διαμέρισμα των Λαντ – η οποία, ωστόσο, είχε αναγκάσει την απομάκρυνση περισσότερων από 30.000 ανθρώπων – έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «παραμένει έντονη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες».

Αυτό οφείλεται στις «συνθήκες της κλιματικής αλλαγής υπό τις οποίες θα ζούμε», ανέφερε.

Με πληροφορίες από BBC, France 24 και AFP