Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις ΗΠΑ: Ιγκουάνα παρέλυσαν από το κρύο και έπεσαν από τα δέντρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις ΗΠΑ με ισχυρές χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές.

Η νέα κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες ενώ είχε ως αποτέλεσμα ιγκουάνα να πέσουν από δέντρα στη Φλόριντα, αφού παρέλυσαν από το κρύο.

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των αρχών οι κάτοικοι να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, κι εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Αν και τα χειρότερα πέρασαν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα σχεδόν πολικού ψύχους θα συνεχιστεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έπληξε ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν- σπάνιες- θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Γιατί ιγκουάνα έπεσαν από τα δέντρα

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4 βαθμοί Κελσίου. Πρόκειται για τη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο αιώνα. Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα.

Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.

Τα ιγκουάνα δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστότο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.

Στα social, πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με ιγκουάνα, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένα στο έδαφος, ακινητοποιημένα από το κρύο.

Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω περίπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

Το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό.

Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάνως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Επίσης, πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.

Η κακοκαιρία πάντως, ανάγκασε τη NASA να αναβάλει- στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα- σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.