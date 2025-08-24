Νέο κρυπτο-κόλπο των Τραμπ: Ποιοι θα γίνουν πλούσιοι και ποιοι θα καταστραφούν

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει σε ένα νέο «κόλπο» διαδικτυακού πλουτισμού, οι οπαδοί του σπεύδουν να τον ακολουθήσουν. Όμως, οι τελευταίες εμπειρίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι επενδυτές κατέληξαν να χάσουν – και μάλιστα πολύ.

Η οικογένεια Τραμπ επιχειρεί ξανά, αυτή τη φορά με ένα φιλόδοξο σχέδιο γύρω από ένα «crypto treasury» token. Όπως όλα δείχνουν όμως, το project έχει στηθεί έτσι ώστε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος και οι γιοι του να επωφεληθούν πρώτοι, ενώ οι απλοί επενδυτές παίρνουν όλο το ρίσκο.

Η πορεία των προηγούμενων σχεδίων των Τραμπ είναι χαρακτηριστική: η Trump Media (Truth Social) έχει χάσει πάνω από 50% της αξίας της, ενώ το memecoin $Trump απογοήτευσε όσους αγόρασαν μετά την πρώτη μέρα, με πτώση σχεδόν 90%. Ακόμα και οι «ψηφιακά συλλεκτικές κάρτες» NFT του Τραμπ, αν και αρχικά εκτοξεύτηκαν, σήμερα πωλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τα ιστορικά τους υψηλά.

Το νέο εγχείρημα μοιάζει με το μοντέλο της εταιρείας Strategy (πρώην MicroStrategy), η οποία έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες bitcoin, εκμεταλλευόμενη τη χρηματοδότηση μέσω μετοχών και χρέους. Ωστόσο, η εκδοχή των Τραμπ έχει μια βασική διαφορά: αντί για bitcoin, η οικογένεια στηρίζει το δικό της token, το WLFI, μέσω της εταιρείας World Liberty Financial. Ο Έρικ Τραμπ μάλιστα πήρε θέση στο Δ.Σ., καθώς η εταιρεία συγκεντρώνει 1,5 δισ. δολάρια.

Το πρόβλημα; Σε αντίθεση με το bitcoin, που έχει περιορισμένη προσφορά και ισχυρή βάση επενδυτών, το WLFI token δεν προσφέρει μετοχικό μερίδιο ούτε δικαίωμα στα κέρδη. Ουσιαστικά, η αξία του εξαρτάται από την πίστη των υποστηρικτών στον Τραμπ – κι αυτό καθιστά την επένδυση εξαιρετικά επισφαλή.

Ιστορικά, μετοχές που διαπραγματεύονται με μεγάλο premium σε σχέση με τα πραγματικά τους assets καταλήγουν σε κατάρρευση. Το ίδιο συνέβη με funds όπως το Taiwan Fund ή το Destiny Tech100, που ξεκίνησαν με τεράστιες υπερτιμήσεις και στη συνέχεια υποχώρησαν.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: τα «crypto treasury» stocks, όπως αυτό που σχεδιάζει η οικογένεια Τραμπ, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τους επενδυτές να αγοράσουν απευθείας το υποκείμενο crypto σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Το συμπέρασμα; Η νέα «ευκαιρία» του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με μια ακόμα παγίδα για όσους σπεύσουν να επενδύσουν καθυστερημένα. Για την οικογένεια Τραμπ ίσως είναι χρυσή μπίζνα – για τους υπόλοιπους, μπορεί να αποδειχθεί μια ακριβή ψευδαίσθηση.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal