Νέο βίντεο του Έπσταϊν στη δημοσιότητα: Το «κρυφό» μήνυμα σε δύο γυναίκες μέσα από τη φυλακή

Ένα νέο βίντεο που φαίνεται να έχει τραβήξει κρυφά ο Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, δημοσιεύθηκε μέσα στην πληθώρα νέου υλικού που ήρθε στην επιφάνεια.

Όπως και με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, «δεν έχουμε κανένα πλαίσιο για αυτό το βίντεο», σχολιάζει το Sky News που ανήρτησε το συγκεκριμένο κλιπ στο YouTube.

Ωστόσο, το φόντο, η περιγραφή και τα ρούχα του Έπσταϊν υποδηλώνουν, πως απευθυνόταν σε δύο άγνωστες γυναίκες και καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Στο βίντεο ο καταδικασμένος για πλήθος εγκλημάτων χρηματιστής, ακούγεται να λέει: «Οκέι. Ο Ντάρεν κι εγώ καθόμαστε εδώ. Μπορείς να ακούσεις την ηχώ. Παριστάνω ότι μιλάω στον Ντάρεν. Οπότε, γεια σου Ντάρεν. Περνάτε καλά; Μπορείτε να δείτε ότι έχω μία πληγή στο πρόσωπό μου που απέκτησα όταν κάποιος τύπος προσπάθησε να με φιλήσει. Είναι πολύ αηδιαστικό. Τέλος πάντων, έχω κρεμάσει φωτογραφίες στον τοίχο. Έπρεπε να δανειστώ κολλητική ταινία για να καταφέρω να τις βάλω στον τοίχο. Θα σας μιλήσω αργότερα. Αντίο».





Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα ντοκουμέντα αμέσως μετά την αυτοκτονία του - Σκληρές εικόνες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα, αδημοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες από το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αυτοκτονία του στο κελί του το 2019.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατό του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, στο πλαίσιο της μαζικής αποδέσμευσης εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το υλικό περιλαμβάνεται σε δύο επίσημες εκθέσεις: την έρευνα θανάτου του FBI στη Νέα Υόρκη και αναφορά της διοίκησης του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το κελί του Έπσταϊν, καθώς και εικόνες από την προσπάθεια των διασωστών να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, αφού εντοπίστηκε απαγχονισμένος τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, στο κελί βρέθηκε αυτοσχέδιος βρόχος από κομμάτι της πορτοκαλί στολής κρατουμένου, ενώ καταγράφονται και σοβαρά τραύματα στον λαιμό του, τα οποία εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Η έκθεση περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Την προηγούμενη ημέρα είχε μεταβεί στο δικαστήριο, ενώ το απόγευμα αποχώρησε ο συγκρατούμενός του.

Το ίδιο βράδυ πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση διάρκειας 20 λεπτών, χωρίς να αναφέρεται ποιος ήταν ο παραλήπτης. Παράλληλα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παραδέχονται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στις 3:00 και 5:00 τα ξημερώματα, γεγονός που αποτελεί βασικό σημείο της έρευνας.

Ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε αρχικά στον ιατρικό χώρο των φυλακών, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του στις 7:36 π.μ.

Δείτε τις φωτογραφίες ΕΔΩ - Προσοχή - Σκληρές εικόνες

Με πληροφορίες από Sky News, nypost.com