Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο

Γαλλικά μέσα δημοσίευσαν νέο βίντεο από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Τα νέα πλάνα από υλικό στις κάμερες ασφαλείας, καταγράφουν τη στιγμή που οι ληστές του Λούβρου σπάνε τις βιτρίνες και κλέβουν κοσμήματα αξίας 76 εκατομμυρίων λιρών.

Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, που προβλήθηκε στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή Sept à Huit και καταγράφει τους δύο από τους διαρρήκτες να σπάνε τις γυάλινες βιτρίνες και να αρπάζουν τα κλοπιμαία.

Ένας από τους ληστές φαίνεται να σπάει το σπασμένο γυαλί με το χέρι του και να αρπάζει τρία πολύτιμα κοσμήματα. Στη συνέχεια, βάζει τα κλοπιμαία σε μια εσωτερική τσέπη του μπουφάν του, πριν πάρει την τσάντα του, που βρίσκεται μέσα σε σπασμένα γυαλιά, και απομακρύνεται γρήγορα.

Στη συνέχεια, οι δύο κλέφτες συνεργάζονται για να σπάσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη βιτρίνα, κλέβοντας πολύτιμα κοσμήματα.

Η ληστεία στο Λούβρο και τα ανεπαρκή μέτρα προστασίας

Η όλη επιχείρηση, κατά την οποία κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 76 εκατομμυρίων λιρών, διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, από τις 9:35 π.μ. έως τις 9:39 π.μ., στις 19 Οκτωβρίου στην Αίθουσα του Απόλλωνα του Λούβρου.

Οι δράστες που έκλεψαν τα κοσμήματα του στέμματος από το Λούβρο τον Οκτώβριο, κατάφεραν να ξεφύγουν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα περιθώριο, εξαιτίας παραλείψεων στην ασφάλεια του μουσείου, σύμφωνα με σχετική έρευνα.

Στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας, οι φύλακες δε διέθεταν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός, σύμφωνα με έκθεση, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας.

«Η έρευνα αναδεικνύει μια συνολική αποτυχία του μουσείου, αλλά και των εποπτικών αρχών του να αντιμετωπίσουν ζητήματα ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν, στην έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα μάλιστα, ήταν ότι οι κλέφτες διέθεταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φύλακες στο σημείο.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων οι φύλακες ή οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαφυγή τους», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπάν. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικά τζάμια ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές Αρχές θεωρούν ότι έχουν συλλάβει και τους τέσσερις δράστες της πρωτοφανούς ληστείας.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στη ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του μουσείου, η οποία διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Από τη διάρρηξη και μετά, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο η ληστεία μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γιατί το δημοφιλέστερο μουσείο στον κόσμο αποδείχθηκε τόσο ανεπαρκώς προστατευμένο.