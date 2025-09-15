Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τη Δευτέρα νέα επίθεση σε σκάφος που βρισκόταν σε διεθνή ύδατα γύρω από τη Νότια Αμερική, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Με εντολή μου, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δεύτερο πλήγμα εναντίον βίαιων ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις άνδρες που σκοτώθηκαν ανήκαν σε καρτέλ ναρκωτικών και συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τόνισε επίσης ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τις δύο επιχειρήσεις. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πιεζόμενος από δημοσιογράφους, αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «απόλυτη εξουσία» να ενεργούν.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Στην Καραϊβική έχουν αναπτυχθεί το αμφίβιο γκρουπ Iwo Jima, η 22η Μονάδα Πεζοναυτών και δέκα μαχητικά F-35 που σταθμεύουν στο Πουέρτο Ρίκο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν επιδιώκει σύγκρουση» με τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, το CNN μετέδωσε ότι στελέχη του Πενταγώνου δεν παρουσίασαν αποδείξεις πως οι στόχοι της πρώτης επίθεσης ανήκαν πράγματι στο Tren de Aragua, ούτε ήταν σαφές πού κατευθύνονταν. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε σε γερουσιαστές, το σκάφος είχε μάλιστα αλλάξει πορεία, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες για το αν αποτελούσε άμεση απειλή.

«Δεν υπάρχει κανένα, απολύτως κανένα στοιχείο ότι η επίθεση έγινε για λόγους αυτοάμυνας», δήλωσε ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. «Κι αυτό έχει σημασία, γιατί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές δίκαιο ο αμερικανικός στρατός δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί φονική βία εναντίον πολιτικού σκάφους, εκτός αν αμύνεται».

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον

Παρά τις επικρίσεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σκάφος είχε προορισμό τις ΗΠΑ, ενώ ο Χέγκσεθ άφησε να εννοηθεί πως όποιος επιχειρεί να μεταφέρει ναρκωτικά προς την αμερικανική επικράτεια «θα αντιμετωπίσει θανατηφόρες συνέπειες».

«Γνωρίζαμε ακριβώς ποιοι ήταν, τι έκαναν, τι εκπροσωπούσαν και πού κατευθύνονταν», είπε ο υπουργός Άμυνας σε επίσκεψή του στη βάση Φορτ Μπένινγκ της Τζόρτζια στις 4 Σεπτεμβρίου. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς το γνώριζε, απάντησε: «Γιατί να σας το πω;».

Τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν προαναγγείλει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Ο Ρούμπιο, σε περιοδεία του στο Μεξικό και τον Ισημερινό, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες «να διεξαγάγουν πόλεμο εναντίον των καρτέλ που πλημμυρίζουν τους αμερικανικούς δρόμους με ναρκωτικά και σκοτώνουν Αμερικανούς».

Με πληροφορίες από CNN