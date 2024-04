Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ έγινε το πιο δημοφιλές άλμπουμ του Spotify σε μια μέρα

Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουιφτ, The Tortured Poets Department, έσπασε το ρεκόρ του Spotify με τα περισσότερα stream μέσα σε μια μέρα, ανακοίνωσε η μουσική πλατφόρμα.

Η τραγουδίστρια της ποπ έγινε επίσης η καλλιτέχνις με τα περισσότερα stream σε μια μέρα στην ιστορία του Spotify. Το άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου, περιέχει 31 κομμάτια, τα οποία περιγράφουν ως επί το πλείστον τις ρομαντικές της ταλαιπωρίες – τις εμπειρίες της από έρωτα, απώλεια και στενοχώρια. Μόνο λίγα τραγούδια φαίνεται να ξεφεύγουν από αυτό το θέμα.

Τα πρώτα 16 κομμάτια του The Tortured Poets Department κυκλοφόρησαν όπως ήταν προγραμματισμένο στις 5 το πρωί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις λίγες ώρες αργότερα, κυκλοφόρησαν επιπλέον 15 κομμάτια σε μια εκτεταμένη έκδοση – The Tortured Poets Department: The Anthology.

Η Σουίφτ είπε ότι το άλμπουμ ήταν «μια ανθολογία νέων έργων που αντανακλούσαν γεγονότα, απόψεις και συναισθήματα από μια φευγαλέα και μοιρολατρική στιγμή στο χρόνο – μια που ήταν εξίσου συγκλονιστική και θλιβερή». Η ανάρτηση στο Χ συνέχισε: «Αυτός ο συγγραφέας πιστεύει ακράδαντα ότι τα δάκρυά μας γίνονται ιερά με τη μορφή μελανιού σε μια σελίδα. Μόλις πούμε την πιο θλιβερή ιστορία μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν. Και μετά το μόνο που μένει πίσω είναι η βασανισμένη ποίηση».

Το τραγούδι της Swift Fortnight με τον τραγουδιστή Post Malone έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα stream στο Spotify σε μια μέρα. Οι στίχοι περιγράφουν έναν έντονο έρωτα δύο εβδομάδων που λέει ότι της «καταστρέφει τη ζωή».

Το άλμπουμ περιέχει επίσης κομμάτια όπως το So Long, Λονδίνο, το οποίο πιστεύεται ότι αφορά τον πρώην σύντροφό της, Βρετανό ηθοποιό Joe Alwyn. Ο Σουίφτ, ο οποίος ήταν με τον Άλγουιν για έξι χρόνια, είχε μετακομίσει στο παρελθόν στο Λονδίνο όπου ζούσε.

Με πληροφορίες από Guardian