Νέο αδιέξοδο για Ιράν και ΗΠΑ: Τι σηματοδοτεί αυτό για τα Στενά του Ορμούζ;

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ''αντιπροσώπων'' του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη!», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού ανέβηκαν και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο- και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

Έναν και πλέον μήνα αφότου κηρύχτηκε ανακωχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαντάζουν, περισσότερο από ποτέ, σε αδιέξοδο κι οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση να διαγράφονται. Καμιά από τις πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τι ακριβώς προτείνει. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε χθες καν αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Έπειτα από μέρες αναμονής, το Ιράν έκανε σαφές χθες ότι απάντησε στην αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η ιρανική δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση, που επιδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, προβλέπει «το τέλος του πολέμου» σε «όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο» και «εγγυήσεις ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα».

Άνοιγμα των Στενών;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες για τον φάκελο αυτό, η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Κατά την αμερικανική εφημερίδα η Τεχεράνη δηλώνει επίσης, διατεθειμένη να «αραιώσει» μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε «τρίτη χώρα», πιθανόν τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ερίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο με τον εμπλουτισμό ουρανίου, με την άλλη πλευρά να το διαψεύδει εδώ και δεκαετίες, αν και τώρα δηλώνει πως δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

«Απομένουν ακόμη τα πυρηνικά υλικά- το εμπλουτισμένο ουράνιο- που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν» και «να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού», είπε νωρίτερα χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CBS News.

Ο πόλεμος, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, επέτρεψε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ «να πετύχουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει τελειώσει», διεμήνυσε.

Drones στον Κόλπο

Στο μεταξύ, στον Κόλπο, αναφέρθηκαν νέες επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες.

Στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που ερχόταν από το Αμπού Ντάμπι χτυπήθηκε από drone, πάντως συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, πλέει «υπό αμερικανική σημαία» και «ανήκει στις ΗΠΑ». Το πρακτορείο δεν ανέφερε ρητώς αν μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν.

Κι άλλες χώρες υπέστησαν επιδρομές drones. Το Κουβέιτ δεν ξεκαθάρισε από πού εξαπολύθηκαν. Τα ΗΑΕ κατηγόρησαν άμεσα το Ιράν.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, οι μοναρχίες του Κόλπου, σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχουν υποστεί επανειλημμένα ιρανικά πλήγματα.

Οι επιθέσεις καταγράφτηκαν δυο ημέρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν»- ακινητοποίησαν- δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, από όπου αποκτάται πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ.

«Η αυτοσυγκράτησή μας τέλειωσε», διεμήνυσε ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων μας θα πυροδοτεί ιρανική σθεναρή και αποφασιστική ανταπόδοση εναντίον πλοίων και βάσεων» των ΗΠΑ, πρόσθεσε.

«Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι μπροστά στον εχθρό, και αν τίθεται ζήτημα διαλόγου ή διαπραγμάτευσης, αυτό δεν σημαίνει ούτε παράδοση, ούτε υποχώρηση», ανέφερε μέσω X ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Γαλλία και Βρετανία στο «στόχαστρο» του Ιράν

Η Βρετανία και η Γαλλία συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια των Στενών αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.

Οι υπουργοί Άμυνας των δυο χωρών θα συμπροεδρεύσουν αύριο σε σύνοδο μέσω βιντεοδιάσκεψης με περίπου σαράντα ομολόγους τους από χώρες πρόθυμες να έχουν συμβολή στο εγχείρημα, ανακοίνωσε το Λονδίνο.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα πυροδοτήσει «αποφασιστική και άμεση αντίδραση» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά τις ανακοινώσεις του Παρισιού και του Λονδίνου πως έστειλαν πολεμικά να «προτοποθετηθούν» στην περιοχή, ιδίως το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Η Γαλλία «ποτέ» δεν εξέτασε το ενδεχόμενο να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ορμούζ, το μόνο που θέλει είναι να διεξαγάγει επιχείρηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια των Στενών «σε συντονισμό με το Ιράν», αντέτεινε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, στον Λίβανο, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Δυο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας- οργάνωσης συνδεόμενης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά- σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σύμφωνα με το οποίο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί 2.846 άνθρωποι, ανάμεσά τους 108 υγειονομικοί.