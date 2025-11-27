Νεκρός στα 30 του από challenge υπερφαγίας fitness coach - Έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα

Από καρδιακή ανακοπή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών, μετά από «πρόκληση» (challenge) κατανάλωσης φαγητού, ο Ρώσος γυμναστής (fitness coach) και influencer Dmitry Nuyanzin.

Ο γυμναστής περνούσε αρκετές εβδομάδες καταναλώνοντας 10.000 θερμίδες την ημέρα για να πάρει γρήγορα βάρος, με σκοπό στη συνέχεια να το χάσει, διαφημίζοντας το νέο του πρόγραμμα απώλειας κιλών.

Ο 30χρονος από το Ορενμπούργκ είχε θέσει στόχο να αυξήσει τα κιλά του κατά 50, καταγράφοντας καθημερινά στα social media τα γεύματά του, που περιλάμβαναν υπερθερμιδικά και «πλούσια», σε χοληστερίνη, τρόφιμα. Μέσα σε έναν μήνα είχε πάρει σχεδόν 14 κιλά, ενώ δήλωνε ότι για πρωινό έτρωγε «μια πιατέλα γλυκά και μισή τούρτα», για μεσημεριανό «σχεδόν δύο κιλά πελμένι (ζυμαρικά ρώσικης κουζίνας) με μαγιονέζα» και για βραδινό «ένα μπέργκερ και δύο μικρές πίτσες».

Λίγο πριν τον θάνατό του άρχισε να νιώθει αδιαθεσία, ακύρωσε τις προπονήσεις του και είπε σε φίλους πως θα επισκεφθεί γιατρό, ωστόσο βρέθηκε νεκρός στον ύπνο του μετά από ανακοπή.

Ο Nuyanzin είχε προσφέρει έως και 100 δολάρια σε συμμετέχοντες που θα κατάφερναν να χάσουν 10% από το βάρος τους με το πρόγραμμά του έως την Πρωτοχρονιά, γράφοντας στο Instagram: «Θα χάσουμε βάρος μαζί, θα είναι διπλά συναρπαστικό!».

Στα social media, φίλοι και ακόλουθοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον ξαφνικό θάνατό του, αποκαλώντας τον «λαμπερό άνθρωπο» και «απίστευτο χαρακτήρα».

Σύμφωνα με το Brown University, η ταχεία αύξηση βάρους μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά: όσο μεγαλώνει το σωματικό βάρος, τόσο περισσότερο πρέπει να δουλεύει η καρδιά για να διοχετεύσει το αίμα σε όλο το σώμα, αυξάνοντας την αντίσταση και τον κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση για τις επικίνδυνες «fitness προκλήσεις» που κυκλοφορούν στα social media και τα ρίσκα που κρύβουν για τους νέους και τους επαγγελματίες του χώρου.

Με πληροφορίες από People