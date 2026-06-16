Νεκρός σε δυστύχημα με BASE jumping ο αθλητής που είχε εμφανιστεί στο Super Bowl της Madonna

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνθρωποι σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια άλματος BASE jumping στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσά τους και ο Άντι Λιούις, μία από τις πιο γνωστές μορφές των extreme sports στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκραντ, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο Mineral Bottom.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και δύο ελικόπτερα, ωστόσο οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους πριν καταστεί δυνατή η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Άντριου «Άντι» Λιούις από το Μόαμπ της Γιούτα, ενώ δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δεύτερου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ήταν περίπου 50 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το BASE jumping θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα extreme sports στον κόσμο. Οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν άλματα από σταθερά και συνήθως μεγάλα υψόμετρα, όπως κτίρια, γέφυρες, κεραίες ή βραχώδεις σχηματισμούς, ανοίγοντας αλεξίπτωτο σε πολύ χαμηλότερο ύψος σε σχέση με το παραδοσιακό skydiving.

Ο Λιούις ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους κύκλους των ακραίων αθλημάτων, έχοντας συνδέσει το όνομά του όχι μόνο με το BASE jumping αλλά και με το slackline και το trickline, αγωνίσματα ισορροπίας πάνω σε τεντωμένους ιμάντες.

Από το Super Bowl στα παγκόσμια ρεκόρ

Ο Άντι Λιούις είχε αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα το 2012, όταν συμμετείχε στο ημίχρονο του Super Bowl μαζί με τη Madonna, εκτελώντας εντυπωσιακά ακροβατικά σε trickline μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μετά την εμφάνισή του είχε περιγράψει την εμπειρία ως μοναδική, κάνοντας λόγο για την ενέργεια και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, ο Λιούις θεωρούνταν πρωτοπόρος στον χώρο του slackline, ενός αθλήματος που απαιτεί ισορροπία πάνω σε τεντωμένο ιμάντα. Κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους μεταξύ 2008 και 2011, ενώ το 2011 κατέγραψε και ρεκόρ Γκίνες για slackline πάνω από τον καταρράκτη Diaoshuilou στην Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στο Μόαμπ της Γιούτα, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων και των ακραίων αθλημάτων.

Εκεί διατηρούσε την εταιρεία BASE Jump Moab, η οποία προσφέρει άλματα σε επισκέπτες της περιοχής, ενώ ήταν και συνιδιοκτήτης της Moab Swingers, η οποία διαφημίζει τη μεγαλύτερη εναέρια κούνια με σχοινί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινότητα και στον χώρο των ακραίων αθλημάτων.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι ο Άντι Λιούις, ένας από τους ιδιοκτήτες μας, έχασε τη ζωή του κάνοντας BASE jumping», ανέφερε σε ανάρτησή του ο συνεργάτης και συνιδιοκτήτης της Moab Swingers, Τζίμι Πίτερσον.

Με πληροφορίες από The Independent