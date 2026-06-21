Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ένας από τους δημιουργούς του Assassin's Creed

Ο Κλοντ Γκιγεμό, ένας από τους πέντε αδελφούς που ίδρυσαν τη γαλλική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη δυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 421 στο οποίο επέβαινε συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής κοντά στο αεροδρόμιο της Λα Μπολ, στις ακτές του Ατλαντικού.

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος της πόλης, Φρανκ Λουβριέ, νεκρός είναι και ο εκπαιδευτής πτήσης που βρισκόταν μαζί του στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τόσο ο Γκιγεμό όσο και ο εκπαιδευτής πτήσης ήταν έμπειροι χειριστές αεροσκαφών.

Ubisoft co-founder Claude Guillemot passed away yesterday in a plane crash in Le Bale in Western France. pic.twitter.com/evcKrpxqIN — The Game Awards (@thegameawards) June 20, 2026

Η Ubisoft επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκιγεμό χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Ο ίδιος είχε ιδρύσει την εταιρεία το 1986 μαζί με τα τέσσερα αδέλφια του. Η Ubisoft εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, με δημοφιλείς σειρές όπως τα Assassin’s Creed, Just Dance, Rayman και Tom Clancy’s. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Associated Press