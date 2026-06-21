ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ένας από τους δημιουργούς του Assassin's Creed

Ο Κλοντ Γκιγεμό, ένας από τους τους πέντε αδελφούς που δημιούργησαν την Ubisoft και συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Assassin's Creed, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ UBISOFT ASSASIN'S CREED ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Facebook Twitter
Το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος / Elodie Soulard / France Télévisions
0

Ο Κλοντ Γκιγεμό, ένας από τους πέντε αδελφούς που ίδρυσαν τη γαλλική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη δυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 421 στο οποίο επέβαινε συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής κοντά στο αεροδρόμιο της Λα Μπολ, στις ακτές του Ατλαντικού.

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος της πόλης, Φρανκ Λουβριέ, νεκρός είναι και ο εκπαιδευτής πτήσης που βρισκόταν μαζί του στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τόσο ο Γκιγεμό όσο και ο εκπαιδευτής πτήσης ήταν έμπειροι χειριστές αεροσκαφών.

Η Ubisoft επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκιγεμό χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Ο ίδιος είχε ιδρύσει την εταιρεία το 1986 μαζί με τα τέσσερα αδέλφια του. Η Ubisoft εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, με δημοφιλείς σειρές όπως τα Assassin’s Creed, Just Dance, Rayman και Tom Clancy’s. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Associated Press

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Στην Ελβετία ο Τζέι Ντι Βανς: «Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος θα ανοίξει πυρ και κάποιος θα απαντήσει»

Σήμερα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία με φόντο τον Λίβανο, τα Στενά και τα διόδια Τραμπ - Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν
THE LIFO TEAM
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Βρετανία: Παραιτείται τη Δευτέρα ο Στάρμερ; - Τι θα ακολουθήσει εάν το κάνει

Πιο έντονη από ποτέ η δυσαρέσκεια των Βρετανών απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, με τις πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αυξάνονται και τα σενάρια για το μέλλον του να πληθαίνουν
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ

Διεθνή / Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Ο 19χρονος δράστης πέταξε επίσης ένα πυροτεχνικό αντικείμενο σε χώρο όπου λειτουργούσε παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών
THE LIFO TEAM
ΣΚΩΤΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΤΕΜΕΝΟΣ

Διεθνή / Σκωτία: Πέντε τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι – Εξετάζεται αντιμουσουλμανικό κίνητρο

Βίντεο δείχνουν τον ύποπτο να περιφέρεται κρατώντας τσεκούρι, ενώ αργότερα ακούγεται να λέει ότι «προστάτευε τη χώρα» ενώ έχει ήδη ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς
THE LIFO TEAM
Γάζα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα ενώ συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα ενώ συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένας οπερατέρ του Al Jazeera, με το δίκτυο να καταδικάζει την επίθεση και τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μέλος της Χαμάς
THE LIFO TEAM
ΜΟΝΑ ΧΑΛΙΛ ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Λίβανος: Νεκρή σε ισραηλινό πλήγμα ακτιβίστρια που αφιέρωσε τη ζωή της στις χελώνες Καρέτα καρέτα

Η Μόνα Χαλίλ, μία από τις πιο γνωστές μορφές του περιβαλλοντικού κινήματος στον Λίβανο, πέθανε σε ηλικία 76 ετών από τα τραύματα που υπέστη μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
THE LIFO TEAM
 
 