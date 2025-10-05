Νεκρός ορειβάτης από χιονοστιβάδα στη Σλοβενία - Αγνοούνται δύο άτομα

Ορειβάτης από την Κροατία σκοτώθηκε, έχοντας παρασυρθεί από μια χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία.

Ακόμη δύο άτομα που επίσης παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα, αγνοούνται.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι: «Οι διασώστες ανέσυραν έναν νεκρό (…) αλλά η έρευνα διακόπηκε λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδων», διευκρινίζοντας, ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Ο ορειβάτης που πέθανε και οι δύο αγνοούμενοι ήταν μέλη μιας ομάδας 7 ατόμων από την Κροατία που διέμειναν σε ένα καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και σήμερα το πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κάθοδό τους, παρόλο που οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες.

Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν περίπου 60 άνδρες, ξεκίνησε πολύ γρήγορα, όμως η κακοκαιρία –βροχή, χιόνι και ισχυροί άνεμοι– δεν επέτρεψαν στα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν βρέθηκε η πρώτη σορός.