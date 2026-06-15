Νεκρός ο «Spider-Man της Υεμένης» - Έπεσε σε ηφαιστειακό κρατήρα κατά τη διάρκεια αναρρίχησης

Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος influencer από την Υεμένη, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις αναρριχήσεις χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, όταν έπεσε σε ηφαιστειακό κρατήρα στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας.

Ο Αλ Κάκα Ιμπν Άνταρ, γνωστός στους ακολούθους του ως «Spider-Man της Υεμένης», είχε αποκτήσει δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω βίντεο στα οποία πραγματοποιούσε επικίνδυνες αναρριχήσεις και ακροβατικά σε δύσβατες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 30χρονος επιχειρούσε την Παρασκευή να αναρριχηθεί στα απότομα τοιχώματα του κρατήρα Hardah Dam χωρίς τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Στα πλάνα διακρίνεται ο νεαρός να σκαρφαλώνει σε σχεδόν κάθετη βραχώδη επιφάνεια, πριν γλιστρήσει και πέσει στο εσωτερικό του κρατήρα.

Ο Άνταρ είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο διαδίκτυο χάρη στα βίντεο που δημοσίευε, στα οποία πραγματοποιούσε εντυπωσιακές αναρριχήσεις και ακροβατικά σε δύσβατες τοποθεσίες, συχνά χωρίς τη χρήση σχοινιών ή άλλων μέσων προστασίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους ακολούθους του, καθώς θεωρούνταν μία από τις πιο γνωστές μορφές του λεγόμενου free climbing στην Υεμένη.

Ο κρατήρας Hardah Dam, στην επαρχία Ντάλε, συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της χώρας και τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής του μορφολογίας

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Υεμένης ανακοίνωσε ότι η σορός του 30χρονου ανασύρθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έκανε λόγο για μία από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις διάσωσης που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στην περιοχή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό του ηφαιστειακού κρατήρα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει μέλη των σωστικών συνεργείων να κατεβαίνουν στα απότομα τοιχώματα με αναρριχητικό εξοπλισμό, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press, δύτες εντόπισαν τον 30χρονο μέσα στα νερά του κρατήρα. Η σορός του βρέθηκε περίπου 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η Πολιτική Προστασία συνεχάρη δημόσια τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικές επιχειρησιακές δυνατότητες» υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, μέλη του συνεργείου τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω του δύσβατου σημείου και του βάθους του κρατήρα.

Με πληροφορίες από BBC