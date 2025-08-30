Νεκρός ο «πρωθυπουργός» των Χούτι της Υεμένης από ισραηλινές επιδρομές

Ο «πρωθυπουργός» των ανταρτών Χούτι της Υεμένης και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησής τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιδρομών, την Πέμπτη, στην πρωτεύουσα Σαναά.

Με ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες Χούτι, επιβεβαίωσαν ότι ο Άχμεντ αλ Ραχούι είναι νεκρός.



«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχούι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούτι, την οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.



Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται, ότι «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».



Οι Χούτι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο Αχμαντ Γκαλέμπ αλ Ραχούι έγινε πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα χρόνο. Ο de facto ηγέτης της κυβέρνησης των Χούτι, ωστόσο, ήταν ο αναπληρωτής του, Μοχάμεντ Μόφταχ, που από το Σάββατο ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Ο Ραχούι θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό «διακοσμητικό πρόσωπο», όπως χαρακτηριστικά τον περιγράφει ο διεθνής Τύπος.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τον θάνατό του, υπογραμμίζουν, ότι ο αλ Ραχούι δεν ανήκε στον εσωτερικό κύκλο της ηγεσίας των Χούτι.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν ένα συγκρότημα στην περιοχή της Σαναά όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούτι, περιγράφοντας την επίθεση ως «πολύπλοκη επιχείρηση» που κατέστη δυνατή χάρη στη συλλογή πληροφοριών και την αεροπορική υπεροχή. Την Πέμπτη, ισραηλινές πηγές ανέφεραν, ότι οι στόχοι ήταν διάφορες τοποθεσίες όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων των Χούτι, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική ομιλία που κατέγραψε ο ηγέτης Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούτι.

Από τον Οκτώβριο του 2023, με την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούτι έχουν επιτεθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα -κινήσει που οι ίδιοι περιγράφουν ως πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.



Με πληροφορίες από Reuters