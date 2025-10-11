Νεκρός ο παιδεραστής Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, έπειτα από επίθεση στη φυλακή

Ο Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής του ουαλικού ροκ συγκροτήματος Lostprophets, πέθανε μέσα στη φυλακή Wakefield έπειτα από επίθεση που δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, όπως επιβεβαίωσαν πηγές των φυλακών και η αστυνομία του West Yorkshire.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ειδοποιήθηκαν για επίθεση σε κρατούμενο και πως ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου PA Media, ο Γουότκινς τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι από άλλον κρατούμενο.

Η Υπηρεσία Φυλακών ανέφερε ότι γνωρίζει το περιστατικό, προσθέτοντας πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ο 46χρονος Γουότκινς εξέτιε ποινή 29 ετών κάθειρξης για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών. Είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ του είχε επιβληθεί και επιπλέον εξάχρονη επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του. Οι δύο συγκατηγορούμενές του, μητέρες παιδιών που κακοποιήθηκαν, είχαν καταδικαστεί σε 14 και 17 χρόνια κάθειρξης.

Ο τραγουδιστής είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο του 2023, όμως τότε τα τραύματά του δεν είχαν αποδειχθεί απειλητικά για τη ζωή του.

Η επίθεση στο Wakefield σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης για τη λειτουργία της φυλακής, στην οποία αναφερόταν ότι τα περιστατικά βίας «έχουν αυξηθεί αισθητά». Η έκθεση του επικεφαλής επιθεωρητή φυλακών σημείωνε επίσης ότι «πολλοί κρατούμενοι δήλωσαν πως δεν αισθάνονται ασφαλείς, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και πλέον μοιράζονται τη φυλακή με μια αυξανόμενη ομάδα νεότερων κρατουμένων».

Κατά την πρωτόδικη δίκη του, ο Γουότκινς είχε παραδεχθεί την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, αν και αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού. Είχε επίσης ομολογήσει συνωμοσία για βιασμό παιδιού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, επτά για λήψη, δημιουργία ή κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και μία για κατοχή ακραίου πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζε κακοποίηση ζώου.

Το 2014, το Εφετείο απέρριψε την αίτησή του για μείωση της ποινής. Ο δικαστής Ρόις είχε δηλώσει τότε ότι η υπόθεση «άνοιξε νέα σκοτεινά μονοπάτια» και «βυθίστηκε σε πρωτοφανές βάθος διαστροφής», προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε «πλήρη έλλειψη μεταμέλειας».

Ο Γουότκινς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000, όταν οι Lostprophets πούλησαν εκατομμύρια άλμπουμ και έπαιξαν σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1997 στην Ουαλία, κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, ένα εκ των οποίων έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, ενώ δύο singles μπήκαν στο top 10. Είχαν επίσης επιτυχία στις ΗΠΑ, όπου τα δύο επόμενα άλμπουμ τους μπήκαν στο top 40.

Μετά την καταδίκη του, ο Des Mannion, επικεφαλής υπηρεσιών της NSPCC για την Ουαλία, είχε δηλώσει: «Ο Γουότκινς χρησιμοποίησε τη φήμη και τη θέση του για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τη διασημότητα αλλά τα θύματα — και τα θύματα είναι παιδιά».

Με πληροφορίες από BBC