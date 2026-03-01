Νεκρός ο Χαμενεΐ: Άλλοι θρηνούν και άλλοι πανηγυρίζουν - Βίντεο με τις επευφημίες, έκαψαν άγαλμά του

Ανάμεικτες αντιδράσεις φαίνεται να έχει στους Ιρανούς ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι πανηγυρισμοί για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις αρχικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Πανηγυρισμοί στο Λος Άντζελες μετά τις επιθέσεις στο Ιράν:

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε.

Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και ανακοινώθηκε πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00, τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Πανηγυρισμοί για τον θάνατο Χαμενεΐ:

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ιρανούς να επωφεληθούν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης για να εξεγερθούν και να «ανατρέψουν το καθεστώς».

«Στρέφομαι σε εσάς, Ιρανοί πολίτες: μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, μην μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας εβραϊκά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος.