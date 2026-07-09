Νεκρός ο 32χρονος influencer του «looksmaxxing» Κόνορ Μέρφι: Φέρεται να πνίγηκε σε λίμνη

Ο Κόνορ Μάικλ Μέρφι, influencer με περιεχόμενο που αφορά το looksmaxxing, πέθανε σε ηλικία 32 ετών στην Ταϊλάνδη, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να αποδίδουν τον θάνατό του, σε πνιγμό.

Φίλοι του Αμερικανού δημιουργού περιεχομένου επιβεβαίωσαν τον θάνατό του στις 8 Ιουλίου με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία στην επαρχία Σαμούτ Πρακάν, περίπου 25 χιλιόμετρα νότια της Μπανγκόκ, κλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε πολυτελή ενοικιαζόμενη κατοικία, έπειτα από αναφορές ότι «ένας άνδρας συμπεριφερόταν παράξενα», σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων «Bangkok Post» και «Thairath».

Υπάλληλος του συγκροτήματος κατοικιών ισχυρίζεται ότι κατέγραψε σε βίντεο τον Μέρφι, λίγο πριν εκείνος μπει σε μία λίμνη, σύμφωνα με το Khaosod English.

Όπως μεταδίδει η Bangkok Post, ο 32χρονος να διαπληκτίστηκε με φύλακα ασφαλείας του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Khaosod English, ο Μέρφι φαίνεται πως κολυμπούσε για αρκετά λεπτά, πριν φανεί πως αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του, προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπήκε στο νερό για να τον βοηθήσει, καθώς η λίμνη είχε βάθος μεγαλύτερο από 10 μέτρα.

Κόνορ Μέρφι: Τι εξετάζουν οι αρχές

Δύτες του Ιδρύματος Poh Teck Tung πραγματοποιούσαν έρευνες για περίπου 30 λεπτά, πριν εντοπίσουν τη σορό του σχεδόν 20 μέτρα από την ακτή.

Σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανή σημάδια επίθεσης. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ramathibodi Chakri Naruebodindra για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο Μέρφι και η 22χρονη σύντροφός του, η οποία κατονομάζεται μόνο ως «Bee», διέμεναν στην πολυτελή βίλα βάσει τριμηνιαίου μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τα δημοσιεύματα μεταφέρουν τέλος, ότι η αστυνομία διαπίστωσε πως αντικείμενα εντός του σπιτιού, όπως έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές, είχαν λερωθεί με μαύρη και κίτρινη μπογιά.

Κόνορ Μέρφι: Τι είναι το looksmaxxing με το οποίο ασχολούνταν

Γεννημένος στο Τέξας, ο Κόνορ Μέρφι μετρούσε εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, όπου δημοσίευε περιεχόμενο σχετικό με το bodybuilding, τη γυμναστική και το looksmaxxing, είδος τάσης στο διαδίκτυο που επικεντρώνεται στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, ορισμένες φορές και μέσω ακραίων πρακτικών.

Η τελευταία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε στις 3 Ιουλίου. Ο Μέρφι δημοσίευσε βίντεο στο οποίο έπαιζε με μία μπάλα ποδοσφαίρου μέσα σε μια πολυτελή κατοικία, ενώ το τελευταίο του βίντεο στο YouTube αναρτήθηκε έξι ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Fox News