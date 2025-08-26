Νεκροί δύο αστυνομικοί έπειτα από πυροβολισμούς στη Μελβούρνη - Αναζητείται ο δράστης

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην επαρχιακή πόλη της Αυστραλίας, Porepunkah, βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κατακλύσει την περιοχή, ενώ ο δράστης φέρεται να παραμένει ασύλληπτος.

«Πρόκειται για ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν είναι επιχειρησιακά ασφαλές να το κάνουμε», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της στο X.

«Ζητούμε από τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγές ανέφεραν στο ABC ότι οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης για σεξουαλικά εγκλήματα όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Το ABC News μετέδωσε πως το σχολείο δημοτικό σχολείο της περιοχής τέθηκε σε lockdown μετά από το συμβάν ωστόσο λίγο μετά επετράπη στους γονείς των παιδιών να πάνε και να τα παραλάβουν.

Σημειώνεται πως το Porepunkah έχει πληθυσμό περίπου 1000 κατοίκους.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι είναι ενήμερος για το περιστατικό. «Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για κάποιους από τους αστυνομικούς που εμπλέκονται», δήλωσε.

Ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Ρις Κέρσο, εξέφρασε επίσης νωρίτερα την ανησυχία του για την εξέλιξη του περιστατικού.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την Αστυνομία της Βικτώριας αυτή τη στιγμή, τον αρχηγό και την κοινότητα», δήλωσε.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλλαν, επαίνεσε τη δουλειά των πρώτων ανταποκριτών καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.

«Οι αστυνομικοί της Βικτώριας και όλοι οι πρώτοι ανταποκριτές μας επιδεικνύουν εξαιρετικό θάρρος και γενναιότητα κάθε μέρα», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«...οι σκέψεις όλων των κατοίκων της Βικτώριας είναι μαζί τους σήμερα.», προστίθεται.

Η Ένωση Αστυνομικών της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας (AFPA) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «τραγικό».

Με πληροφορίες από Sky News Australia