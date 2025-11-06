Νεκρή influencer από τη Βραζιλία γνωστή και ως «Ανθρώπινη Barbie» - Ύποπτη η υπόθεση, σύμφωνα με τις αρχές

Η Bárbara Jankavski, μια influencer από τη Βραζιλία, γνωστή για τις δεκάδες πλαστικές που έκανε με αποτέλεσμα να μοιάζει στην Barbie, πέθανε στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία, μόλις 31 ετών.

Η Jankavski, που ήταν γνωστή στο διαδίκτυο ως «Human Barbie», μετρούσε πολλές χιλιάδες ακόλουθων στο Instagram και στο TikTok, όπου μοιραζόταν τα νεότερα για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί.

Σύμφωνα με μια αστυνομική αναφορά που επικαλείται το CNN Brasil, υπάρχει άτομο που κατέθεσε στις αρχές, ότι βρισκόταν μαζί της, τη νύχτα του θανάτου της και ισχυρίζεται, ότι και οι δύο είχαν κάνει χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Η υπόθεση του θανάτου της influencer καταχωρήθηκε ως ύποπτη

Όταν αντιλήφθηκε πως η Jankavski δεν κουνιόταν, λίγο αφότου αποκοιμήθηκε, κάλεσε την Κινητή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης που έκανε προσπάθειες ανάνηψης επί εννέα λεπτά μέχρι να φτάσουν οι γιατροί στο σημείο και επιβεβαιώσουν τον θάνατό της.

Στο σώμα της Bárbara Jankavski εντοπίστηκαν τραύματα / Φωτ.: Instagram

Σύμφωνα με την Στρατιωτική Αστυνομία της Πολιτείας του Σάο Πάολο, όπως μεταδίδει το CNN Brasil, οι αρχές εντόπισαν τραύμα στο αριστερό της μάτι και σημάδια στην πλάτη της.

Το ίδιο μέσο αναφέρει, ότι σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ένας φίλος απέδωσε τον τραυματισμό στο πρόσωπο της Jankaviski σε προηγούμενη πτώση. Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο ζήτησε αυτοψία και τοξικολογικές εξετάσεις, με την υπόθεση να καταχωρείται ως «ύποπτη».

Τα διεθνή μέσα επισημαίνουν, ότι η Jankavski απείχε από τα κοινωνικά δίκτυα περισσότερο από ένα μήνα, πριν πεθάνει και πως η τελευταία της ανάρτησή της, ήταν ένα βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου.