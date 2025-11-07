Νεκρά δέντρα και βία: Πώς οι Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη καταστρέφουν τη συγκομιδή ελιάς

Ξερά, σπασμένα και κατεστραμμένα ελαιόδεντρα, δείγμα της αυξανόμενης έντασης από πλευράς Ισραηλινών εποίκων, συνιστούν μία δυστυχή καθημερινότητα για αρκετούς Παλαιστίνιους αγρότες, που ζουν μόνιμα στη Δυτική Όχθη.

Η περίπτωση της Ούμ Σούκρι, κατοίκου της Δυτικής Όχθης, είναι χαρακτηριστική: περπατά ανάμεσα στις ελιές της, όπως έκανε κάθε φθινόπωρο εδώ και δέκα χρόνια. Μόνο που φέτος, σχεδόν όλα τα δέντρα της είναι ξερά, σπασμένα και κατεστραμμένα.

«Με πνίγει η θλίψη» αφηγείται η 72χρονη γυναίκα στο CNN. «Πέρασα αμέτρητες ώρες κάτω από τον ήλιο φροντίζοντάς τα. Αυτή η γη είναι δική μας εδώ και 50 χρόνια». Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ούμ Σούκρι δεν μπορεί καν να πλησιάσει τα χωράφια της. Τα κτήματά της βρίσκονται απέναντι από έναν παράνομο εβραϊκό εποικισμό στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στη Δυτική Όχθη. Οι έποικοι, όπως λέει, επιτέθηκαν και απείλησαν την οικογένειά της, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν την περιουσία τους.

Γυναίκα στις ελιές της στη Δυτική Όχθη / EPA

Δυτική Όχθη: Λεηλατημένα σπίτια, μία καινούργια πραγματικότητα

Όταν ο γιος της, Σούκρι Σεχάντε, επέστρεψε, βρήκε το σπίτι λεηλατημένο, τις δεξαμενές νερού και τα πάνελ ηλιακής ενέργειας κατεστραμμένα, και τις ελιές βοσκημένες από αγελάδες που είχαν αφήσει εκεί οι έποικοι. «Μας ανάγκασαν να φύγουμε και μετά κατέστρεψαν τα πάντα, τις ελιές μας, το σπίτι μας, τη ζωή μας» συνεχίζει η ίδια.

Η ιστορία της οικογένειας Σεχάντε είναι παρόμοια με εκατοντάδες που καταγράφονται φέτος στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων αυξήθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με 757 περιστατικά ξυλοδαρμών και καταστροφών.

Μόνο την περίοδο της συγκομιδής, έχουν σημειωθεί 259 επιθέσεις σε Παλαιστίνιους αγρότες, ενώ πάνω από 4.000 ελαιόδεντρα έχουν κοπεί ή καεί. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μάσκες, ρόπαλα και στρατιώτες που στέκονται δίπλα στους εποίκους, χωρίς να επεμβαίνουν.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό και να σταματήσει την ατιμωρησία. «Η αποτυχία να αποτραπούν ή να τιμωρηθούν τέτοιες επιθέσεις παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Παιδί περπατάει ανάμεσα σε κατεστραμμένα δέντρα στη Δυτική Όχθη / EPA

«Η ελιά είναι ζωή»

Η ελιά είναι για τους Παλαιστινίους σύμβολο αντοχής και ρίζας στη γη τους. Πάνω από 100.000 οικογένειες ζουν από τη συγκομιδή, που αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας», σύμφωνα με τον επικεφαλής του OHCHR στα Παλαιστινιακά Εδάφη, Άτζιθ Σανγκάι.

«Η ελιά εδώ δεν είναι απλώς δέντρο», είπε. «Είναι ζωή, παράδοση και επιμονή». Για τον Σούκρι, η απώλεια της συγκομιδής σημαίνει περισσότερα από 25.000 δολάρια χαμένα. «Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι σαν να σου ξεριζώνουν την ψυχή» διευκρινίζει ο ίδιος, περιγράφοντας την κατάσταση

Παρά τη βία, η Ούμ Σούκρι επιστρέφει καθημερινά στο χωράφι της. Περπατά αργά ανάμεσα στα σπασμένα κλαδιά και τα καμένα φύλλα. «Δέκα χρόνια δουλειάς… και τώρα αυτά», ψιθυρίζει. «Αλλά εδώ θα μείνω. Κάτω από τις ελιές μου. Δεν θα φύγω ποτέ».

Με πληροφορίες από CNN