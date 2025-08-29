Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη: «Ήθελε να σκοτώσει παιδιά»

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήθελε να σκοτώσει παιδιά» τονίζει ο αρχηγός της αστυνομίας στη Μινεάπολη, Μπράιαν Ο'Χάρα, για το άτομο που επιτέθηκε σε καθολικό σχολείο, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλα 18.

Τα νεκρά παιδιά έχουν ταυτοποιηθεί ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, 8 ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών. Ανάμεσα στους 18 τραυματίες, είναι 15 μαθητές. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στη Μινεάπολη, δεν φαίνεται να υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο για την επίθεση. «Φαίνεται ότι μας μισούσε όλους», είπε.

Επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη: Ξεσπούν οι γονείς των δύο θυμάτων

«Χθες, ένα δειλό άτομο αποφάσισε να μας στερήσει τον 8χρονο γιο μας, Φλέτσερ. Αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να παίζει», δήλωσε ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ, στους δημοσιογράφους.

«Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σε αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε, προσπαθώντας να πνίξει τα δάκρυά του.

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, ο Μάικλ Μόισκι και η Τζάκι Φλάβιν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν μια λαμπερή, χαρούμενη και ιδιαίτερα αγαπητή 10χρονη, της οποίας το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όλους όσους τη γνώριζαν».

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι «η μνήμη της θα τροφοδοτήσει τη δράση» για να σταματήσει η ένοπλη βία.

«Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει αυτό το είδος πόνου... Η αλλαγή είναι δυνατή και είναι απαραίτητη ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη: Το «προφίλ» του ατόμου που πυροβόλησε

Οι αξιωματούχοι έχουν δημοσιεύσει λίγες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής σχετικά με το υπόβαθρο του ύποπτου ατόμου αλλά λένε ότι φοιτούσε στο σχολείο της εκκλησίας και είχε μια μητέρα, τη Μαίρη Γκρέις Γουέστμαν, που εργαζόταν εκεί αλλά «μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου να επικοινωνήσουν μαζί της».

Εκτιμάται ότι πλησίασε την πλευρά της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, όπου στεγάζεται επίσης ένα σχολείο, και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία πυροβόλα όπλα. Η αστυνομία βρήκε επίσης, μια βόμβα καπνού στο σημείο.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν παιδιά να αιμορραγούν καθώς έφευγαν από την εκκλησία, ζητώντας βοήθεια από αγνώστους.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, δήλωσε ότι «το άτομο που έκανε την επίθεση, εξέφρασε μίσος προς πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και προς τον πρόεδρο Τραμπ».

Το άτομο που έκανε την επίθεση, «πέθανε στον τόπο του εγκλήματος από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, αφήνοντας ένα σημείωμα», δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά πρόσθεσαν ότι το κίνητρο μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό.

«Δεν θα υποτιμήσω τα λόγια του ατόμου που επιτέθηκε, επαναλαμβάνοντάς τα, είναι φρικτά και απαίσια», δήλωσε ο Τόμσον.

Το όνομα του ατόμου που επιτέθηκε, άλλαξε νόμιμα από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020, με τον δικαστή να γράφει: «Ανήλικο παιδί αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα». Ωστόσο, ορισμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και η αστυνομία έχουν αναφερθεί στη Ρόμπιν ως άνδρα όταν μιλούσαν για την επίθεση.

Επίσης, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα του ατόμου που έκανε την επίθεση, επειδή «ο σκοπός των ενεργειών αυτών ήταν να αποκτήσει φήμη».

Πρόσθεσε ότι η Ρόμπιν, «όπως και τόσοι άλλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα πολύ συχνά και σε όλο τον κόσμο, είχε εκφράσει ότι είχε γοητευτεί από προηγούμενες μαζικές επιθέσεις».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι «οι μαζικοί πυροβολισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε παρόμοιες καταστάσεις από μιμητές, καθώς οι δολοφόνοι επιδιώκουν να γίνουν διάσημοι μέσα από τα ειδεχθή εγκλήματά τους».

«Είχε είδωλα μερικούς από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία της χώρας μας».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας που υποκινείται από μια ιδεολογία γεμάτη μίσος».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πατέλ είπε ότι το άτομο που επιτέθηκε, «άφησε πολλές αντικαθολικές, αντιθρησκευτικές αναφορές» γραμμένες σε όπλα και σε σημειώματα που εντοπίστηκαν από τους ερευνητές.

«Εξέφρασε μίσος και βία προς τον εβραϊκό λαό, γράφοντας ''το Ισραήλ πρέπει να πέσει'', ''ελευθερώστε την Παλαιστίνη'' και χρησιμοποιώντας σαφή γλώσσα που σχετίζεται με το Ολοκαύτωμα», έγραψε.

Έκανε επίσης, «μια σαφή έκκληση για βία κατά του προέδρου Τραμπ σε έναν γεμιστήρα πυροβόλων όπλων».

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης, ότι τρία σπίτια που σχετίζονται με το άτομο που επιτέθηκε στο σχολείο, έχουν ερευνηθεί από την αστυνομία.

Επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είχαν αγοραστεί όλα νόμιμα, ότι το άτομο της επίθεσης δεν εμφανιζόταν σε καμία κυβερνητική λίστα παρακολούθησης και ότι η αστυνομία δεν γνωρίζει να είχε γίνει καμία διάγνωση ή να είχε λάβει αγωγή για την ψυχική υγεία.

Μάρτυρες και συγγενείς των θυμάτων που μίλησαν στο BBC, περιέγραψαν τις φρικτές σκηνές βίας.

Ο Πάτρικ Σκάλεν, ο οποίος ζει κοντά στην εκκλησία, είπε ότι είδε τρία παιδιά να φεύγουν από το κτίριο- ένα από αυτά ένα κορίτσι με τραύμα στο κεφάλι. «Μου έλεγε συνέχεια, "σε παρακαλώ κράτα με από το χέρι, μην με αφήνεις", και εγώ έλεγα ότι δεν θα πήγαινα πουθενά».

Ο Βίνσεντ Φρανκουάλ, του οποίου η 11χρονη κόρη, Κλόε, ήταν στην εκκλησία όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, είπε ότι προσπάθησε να μην πανικοβληθεί αφού άκουσε τα νέα. Το χαρακτήρισε «ασήμαντο» γεγονός ότι τα παιδιά στις ΗΠΑ εκπαιδεύονται να προετοιμάζονται για μαζικές επιθέσεις.

«Ζούμε σε μια χώρα όπου εκπαιδεύουμε τα παιδιά τι να κάνουν. Και εκείνη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Εδώ είναι ένα μοτίβο. Δεν είναι πλέον ένα φρικτό ατύχημα. Είπα στη γυναίκα μου ότι κάθε πρωί, όταν αφήνουμε τα παιδιά μας, δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουν ασφαλή», είπε, συμπληρώνοντας πως η κόρη του φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο.

Παράλληλα, μετά την επίθεση, αρκετοί νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μινεάπολης, ζήτησαν από την πολιτεία να προχωρήσει στην απαγόρευση των όπλων εφόδου.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπορεί κάποιος να ρίξει 30 φορές πριν καν χρειαστεί να ξαναγεμίσει», δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, ζητώντας επίσης, την απαγόρευση των γεμιστήρων πυρομαχικών μεγάλης χωρητικότητας.

«Δεν μιλάμε για ένα κυνηγετικό τουφέκι του πατέρα σας εδώ. Μιλάμε για όπλα που έχουν κατασκευαστεί για να διαπερνούν την πανοπλία και να σκοτώνουν ανθρώπους».

Με πληροφορίες από BBC