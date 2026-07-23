Νέες κυρώσεις στη Ρωσία: Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τι προβλέπουν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωί της Πέμπτης (23/7), ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Σε απάντηση στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν πρόσθετες κυρώσεις στους ρωσικούς χρηματοπιστωτικούς και ενεργειακούς τομείς, καθώς και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Ρώσους στρατιώτες.

#BREAKING The European Union has agreed on its 21st package of sanctions against Russia since Moscow launched its full-scale invasion of Ukraine in 2022 pic.twitter.com/WbCqH3SETe — dpa news agency (@dpa_intl) July 23, 2026

Κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία: Τι προβλέπουν

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, αποφασίστηκε να «παγώσει» για δώδεκα μήνες ο μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του λεγόμενου ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο.

Υπό κανονικές συνθήκες, το όριο αυτό θα έπρεπε να αυξηθεί λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν και τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα απέφερε περισσότερα έσοδα στη Ρωσία.

Το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου αφορά τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Τουρκία, και θεσπίστηκε το 2022 σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την εφαρμογή του προβλέπονται κυρώσεις σε εταιρείες που συμμετέχουν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε τιμή υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο. Οι περιορισμοί αφορούν επίσης ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ασφαλιστικές, τεχνικές, χρηματοδοτικές και μεσιτικές υπηρεσίες.

BREAKING: EU member states have reached a political agreement on the 21st sanctions package against Russia after weeks of negotiations. The measures are expected to further target Russia's oil and gas sector, with formal approval expected later today. — GeoInsider (@InsiderGeo) July 23, 2026

Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις οι κυρώσεις στη Ρωσία

Η συμφωνία επετεύχθη έπειτα από εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών, αναφέρει μεταξύ άλλων το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πέτυχαν εξαιρέσεις ή χαλάρωση ορισμένων μέτρων υπέρ των εγχώριων επιχειρήσεών τους, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να προκαλούν μεγαλύτερη οικονομική ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ' ό,τι στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων