ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία: Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τι προβλέπουν

Πρόκειται για το 21ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωί της Πέμπτης (23/7), ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Σε απάντηση στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν πρόσθετες κυρώσεις στους ρωσικούς χρηματοπιστωτικούς και ενεργειακούς τομείς, καθώς και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Ρώσους στρατιώτες.

Κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία: Τι προβλέπουν

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, αποφασίστηκε να «παγώσει» για δώδεκα μήνες ο μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του λεγόμενου ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο.

Υπό κανονικές συνθήκες, το όριο αυτό θα έπρεπε να αυξηθεί λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν και τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα απέφερε περισσότερα έσοδα στη Ρωσία.

Το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου αφορά τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Τουρκία, και θεσπίστηκε το 2022 σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την εφαρμογή του προβλέπονται κυρώσεις σε εταιρείες που συμμετέχουν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε τιμή υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο. Οι περιορισμοί αφορούν επίσης ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ασφαλιστικές, τεχνικές, χρηματοδοτικές και μεσιτικές υπηρεσίες.

Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις οι κυρώσεις στη Ρωσία

Η συμφωνία επετεύχθη έπειτα από εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών, αναφέρει μεταξύ άλλων το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πέτυχαν εξαιρέσεις ή χαλάρωση ορισμένων μέτρων υπέρ των εγχώριων επιχειρήσεών τους, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να προκαλούν μεγαλύτερη οικονομική ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ' ό,τι στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΥΤΙΝ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ-REUTERS

Διεθνή / Reuters: Πιο πιθανή η κλιμάκωση του πολέμου από τον Πούτιν, παρά η ειρήνη

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία, καθώς και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή, έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΣΟΡΤΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διεθνή / Το Τόκιο προτρέπει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά, όμως οι γυναίκες κάνουν λόγο για «παρενόχληση»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν υιοθετήσει πιο χαλαρό ντύσιμο
THE LIFO TEAM
Η τεστοστερόνη του Πενταγώνου γυρίζει μπούμερανγκ στην απαγόρευση των τρανς στρατιωτών

Διεθνή / Το αμερικάνικο Πεντάγωνο άνοιξε μόνο του ρήγμα στην απαγόρευση των τρανς στρατιωτών

Το Πεντάγωνο θέλει να ελέγχει και να θεραπεύει τη χαμηλή τεστοστερόνη των στρατιωτών. Μια δικαστής ρωτά γιατί η ίδια ορμονική αγωγή δεν κρίνεται με το ίδιο μέτρο για τους τρανς άνδρες.
THE LIFO TEAM
ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΕΙΣ ΗΠΑ

Διεθνή / ΗΠΑ: Εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τις κλήσεις στις πτήσεις

Παρόλο που μια σύντομη και χαμηλόφωνη κλήση θεωρητικά δεν δημιουργεί πρόβλημα, οι πρώην αεροσυνοδοί τονίζουν ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί οφείλουν να προετοιμάζονται για τη χειρότερη δυνατή συμπεριφορά
THE LIFO TEAM
 
 