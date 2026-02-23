Νέες φοιτητικές διαδηλώσεις στο Ιράν εν μέσω αυξημένης πίεσης από τις ΗΠΑ

Νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων καταγράφηκε στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για νέο γύρο συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ένα στη Μασχάντ, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναφέρθηκαν και τη Δευτέρα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθος έξω από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Αμίρ Καμπίρ στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τις πρώτες γνωστές κινητοποιήσεις μετά τις εκτεταμένες ταραχές του προηγούμενου μήνα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή και άφησαν χιλιάδες νεκρούς.

Οι κινητοποιήσεις καταγράφονται ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και ετοιμάζονται νέες συνομιλίες για τα πυρηνικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, την ώρα που ενισχύει σημαντικά τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έως τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί όλες οι δυνάμεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, προγραμματίζονται νέες συνομιλίες για τα πυρηνικά την Πέμπτη στη Γενεύη, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ανέφερε ότι υπάρχει θετική δυναμική για πρόοδο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε λόγο για «ενθαρρυντικά μηνύματα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις αμερικανικές κινήσεις και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επηρεαστεί από απειλές και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση.

Η ένταση αυξήθηκε και μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» σε εδάφη της περιοχής. Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από περισσότερες από δώδεκα αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, που τις χαρακτήρισαν επικίνδυνες.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό, κάνοντας λόγο για προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Με πληροφορίες από NBC News