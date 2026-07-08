Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν - Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 «στόχους» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης στο και κοντά στο στενό», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X.

Αντεπίθεση σε βάσεις των ΗΠΑ από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά «85» εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την επίθεση, το Ναυτικό και η Αεροναυτική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγαν συνδυαστική επιχείρηση με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και καταρρίπτοντας drone τύπου MQ-9, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Τι ανακοίνωσε ο στρατός του Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έδρασαν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στα Στενά του Ορμούζ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

Το εμιράτο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από AFP