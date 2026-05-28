Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν: «Οι ενέργειες ήταν αποκλειστικά αμυντικές»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones, τα οποία εκτιμήθηκε ότι αποτελούσαν «απειλή», ενώ παράλληλα έπληξαν εγκατάσταση ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που μεταδόθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (28/5).

Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Τα τέσσερα επιθετικά drones που καταστράφηκαν θεωρήθηκε ότι απειλούσαν αμερικανικές δυνάμεις αλλά και τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα, μετέδωσαν το CNN και οι New York Times, επικαλούμενα αμερικανούς αξιωματούχους. Παράλληλα, αεροπορικά πλήγματα κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς φέρονται να απέτρεψαν την απογείωση ακόμη ενός drone.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» που βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Λίγο νωρίτερα, περίπου στη 01:30 ώρα Ελλάδας, το ιρανικό πρακτορείο FARS είχε μεταδώσει πληροφορίες για τρεις εκρήξεις ανατολικά της Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται στρατηγικής σημασίας λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ.

Ανάλογες αναφορές για εκρήξεις στην ίδια περιοχή είχαν υπάρξει και στις αρχές της εβδομάδας, όταν ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ανταλλαγή πυρών με αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τότε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις αρχές Απριλίου.

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιτέθηκε σε 4 πλοία

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.