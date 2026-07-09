Νέος συναγερμός στο Ιράν: Εκρήξεις «κοντά στον πυρηνικό σταθμό» του Μπουσέρ

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης του Μπουσέρ επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπουσέρ και το Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το αν ο ήχος που ακούστηκε προερχόταν από την άμυνα των ενόπλων δυνάμεων, από εχθρικό βλήμα που χτύπησε τις περιοχές ή από εχθρικό drone που έγινε στόχος, εξακολουθεί να διερευνάται και η οριστική αιτία της δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί», δήλωσε στο IRNA.

Οι εκρήξεις, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, είναι «κοντά στον πυρηνικό σταθμό».

Υπενθυμίζεται ότι και χθες αλλά προχθές οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι χθεσινές εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίρικ. Οι περιοχές αυτές ήταν δύο από εκείνες που είχαν στοχοποιηθεί και πριν από δύο βράδια, αλλά και στο παρελθόν, από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επιθέσεών τους. Επίσης, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ. Εκρήξεις ακούστηκαν και κοντά στα Κοναράκ και Τσαμπαχάρ.

Και το Ιράν «απάντησε» στις ΗΠΑ με πλήγματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ.

Με πληροφορίες από Αl Jazeera