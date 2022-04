Νέες αχρείαστες πληροφορίες για τον πρίγκιπα Άντριου: Δύο μέρες κλειδωμένος σε σουίτα έβλεπε πορνό

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος «καταγγέλεται» από την άλλοτε εκδότρια του Vanity Fair Tίνα Μπράουν ότι παρακολουθούσε πορνό επί δύο μέρες κλειδωμένος σε σουίτα VIP, ένα χρόνο μετά το χωρισμό του από τη Σάρα Φέργκιουσον.

Λέγεται ότι ο Δούκας της Υόρκης έκανε μία ιδιωτική επίσκεψη σε ένα ράντσο – γκολφ 200 στρεμμάτων το 1993 ως καλεσμένος της Lee Annenberg, συζύγου του πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ, Walter, στην ιδιοκτησία τους στο Sunnylands Palm Springs.

Οι αποκαλύψεις έρχονται από το νέο βιβλίο της Τίνα Μπράουν, που φέρει τον τίτλο: «The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil».

Η Τίνα Μπράουν σήμερα

Σύμφωνα με την πρώην εκδότρια του Vanity Fair (και για ένα φεγγάρι εκδότρια του Νew Yorker) Τίνα Μπράουν, ο Άντριου ήταν σαν ένας έφηβος με εμμονή στο σεξ και άφησε τον Lee αηδιασμένο μετά την επίσκεψή του που τον είδε «κλειδωμένο στην κρεβατοκάμαρά του για δύο ημέρες».

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της που μοιράστηκε με τη The Sun, η Μπράουν ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου ήταν «κρυμμένος στην κρεβατοκάμαρά της για δύο μέρες και προφανώς έβλεπε πορνό στην καλωδιακή τηλεόραση».

Και πρόσθεσε: «Ο Δούκας ήταν πάντα τόσο υπερσεξουαλικός όσο ένας έφηβος που κοιτούσε τα βυζιά του».

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Βιρτζίνια Τζιούφρε για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Το βιβλίο «βόμβα» έρχεται λίγο καιρό αφότου ο 62χρονος κατέβαλε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες σε εξώδικο συμβιβασμό με την καταγγέλουσα για σεξουαλική κακοποίηση, Βιρτζίνια Ρόμπερτς (Τζιούφρε).

Πιο συγκεκριμένα, η Τζιούφρε είχε μηνύσει το μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας καταγγέλλοντας ότι προωθούνταν σεξουαλικά από τον Έπσταϊν όταν ήταν έφηβη στο Palm Beach της Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν διατηρούσε βίλα. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν μερικά χρόνια στη φυλακή, τη σύστησε στον Άντριου με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Η Τζιούφρε, όντας πλέον μητέρα και κάτοικος Αυστραλίας, ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου παρά τη θέλησή της στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σε μία μονοσέλιδη δήλωση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν την Τρίτη, τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι ο Άντριου «δεν σκόπευε ποτέ να διαβάλει τον χαρακτήρα της Τζιούφρε και αποδέχεται ότι υπέφερε τόσο ως θύμα κακοποίησης όσο και από άδικες δημόσιες επιθέσεις».

Στη συνέχεια, αναφέρεται πως «είναι γνωστό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν διακινούσε αμέτρητα νεαρά κορίτσια για πολλά χρόνια. Ο πρίγκιπας Άντριου λυπάται για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και επαινεί τη γενναιότητα της κας Τζιούφρε και άλλων επιζώντων που υπερασπίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους».

«Δεσμεύεται να αποδείξει τη μετάνοιά του για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας την καταπολέμηση της σεξουαλικής εμπορίας και υποστηρίζοντας τα θύματά της», σημειώνεται σε άλλο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου, η δίκη του οποίου ενώπιον αστικού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη δεν είχε προσδιοριστεί ακόμη, διέψευδε οποιαδήποτε εμπλοκή του στο κύκλωμα του Έπσταϊν, αναμένοντας να δικαστεί για σωματεμπορία ανηλίκων.

Με πληροφορίες από The Sun και Washington Post