Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα καταστρέψουμε τις μονάδες ενέργειας» - «Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση» απαντά η Τεχεράνη

Στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναφέρθηκε -με ανάρτηση στο Truth Social- ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας εκ νέου την Τεχεράνη για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το νησί Χαργκ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, ωστόσο, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί, και τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν άμεσα για το εμπόριο, θα τερματίσουμε την “παρουσία” μας στο Ιράν καταστρέφοντας και ισοπεδώνοντας πλήρως όλες τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τα πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!) που δεν έχουμε πλήξει μέχρι τώρα. Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας και άλλους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 47χρονης “περιόδου τρομοκρατίας” του προηγούμενου καθεστώτος του Ιράν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social / Truth Social: Donald J Trump

Ιράν: Η απάντηση για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαίλ Μπαγκάι, απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί προτάσεις των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έχει υπάρξει καμία άμεση διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γραφείου Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, ο Μπαγκάι απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», ξεκαθάρισε και αναφορικά με τη μεσολάβηση ορισμένων χωρών και την ανταλλαγή μηνυμάτων, ανέφερε: «Πρώτον, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Αυτό που έχει προταθεί είναι μηνύματα που έχουμε λάβει μέσω μεσαζόντων, τα οποία υποδηλώνουν την επιθυμία των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις. Όταν οι ΗΠΑ μιλούν για διπλωματία, πρέπει να "τεντώσουμε" όλες τις κεραίες μας. Δεν ξέρω πόσοι στην Αμερική παίρνουν στα σοβαρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για διπλωματία!».

Ιράν: «Γνωρίζουμε τι θέλουμε και τι είναι απαράδεκτο»

Η θέση του Ιράν «ήταν σαφής από την αρχή και γνωρίζουμε ακριβώς ποιο πλαίσιο έχουμε κατά νου», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ και πρόσθεσε, πως «οι προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί είναι υπερβολικές και παράλογες. Οι συναντήσεις στο Πακιστάν γίνονται στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει εκείνοι, στο οποίο δεν έχουμε συμμετάσχει. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πρέπει να θυμούνται ποια πλευρά τον ξεκίνησε».

«Δεν μπορείτε να ζητάτε μονομερώς από τη μία πλευρά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Όλοι πρέπει να έχουν κατά νου ότι το Ιράν δεν ξεκίνησε τον πόλεμο· το Ιράν ήταν ο στόχος μιας πράξης επιθετικότητας. Αυτό το γεγονός επαναλήφθηκε ώστε ο κόσμος να μην ξεχάσει ότι το Ιράν εισήλθε στη διαδικασία διαλόγου ως υπεύθυνος παράγοντας, αλλά οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στις δύο περιπτώσεις. Γνωρίζουμε τι θέλουμε και τι είναι απαράδεκτο», κατέληξε σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο.

Ιράν: Οι δηλώσεις Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ανέφερε, ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις ηγετών του Ιράν έφεραν de facto «αλλαγή καθεστώτος».

Όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος: «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», αναφερόμενος παράλληλα σε συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους, χωρίς όμως να κατονομάζει κανέναν.

Επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες που θα μπορούσε να επιτευχθεί «σύντομα» και τόνισε παράλληλα, ότι το Ιράν θα επιτρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από Tasnim