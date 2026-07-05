Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς - Μεταξύ τους τέσσερα παιδιά

Τουλάχιστον οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς αργά το βράδυ της εορτής της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στη συνοικία Κόνι Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ανέφερε το ABC News την Κυριακή, επικαλούμενο το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης.

Αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς γύρω στις 10:37 μ.μ. (τοπική ώρα) στη West 31st Street της συνοικίας του Μπρούκλιν, όπως ανέφερε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης σε δήλωσή της προς το ABC News.

Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη

Μεταξύ των τραυματιών ήταν δύο άνδρες, δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά — ηλικίας 14, 12, 7 και 6 ετών — σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα τα θύματα είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Επτά από αυτά βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση, ενώ μια 21χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

At least eight people, including four children, were shot in Brooklyn's Coney Island late on the Fourth of July, the New York Police Department said. - ABC pic.twitter.com/WyfE1lfE7p — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 5, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι ανακάλυψε ένα πυροβόλο όπλο στον τόπο του συμβάντος, αλλά δεν έχει προβεί σε καμία σύλληψη, σύμφωνα με το ABC.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Reuters

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