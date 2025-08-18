Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ύποπτο δέμα στην Times Square

Συναγερμός σήμανε στην Νέα Υόρκη, μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος στην Times Square.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της Times Square λόγω «ενεργής αστυνομικής έρευνας», μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν. Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το τμήμα της Νέας Υόρκης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απαθανατίζουν μέλος της ομάδας πυροτεχνουργών να εξετάζει ένα ύποπτο δέμα στη γωνία της 43ης οδού και της 7ης λεωφόρου στην Times Square.