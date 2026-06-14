Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί, φωτιές και 63 συλλήψεις μετά τον ιστορικό τίτλο των Νικς

Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς μετά από περισσότερα από πενήντα χρόνια μετατράπηκαν σε νύχτα βίας στη Νέα Υόρκη με πυροβολισμούς, βανδαλισμούς, πυρπολήσεις λεωφορείων και δεκάδες συλλήψεις.

Οι Νικς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς με 94-90 στον πέμπτο τελικό το βράδυ του Σαββάτου και κατέκτησαν τον τίτλο για πρώτη φορά από το 1973, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 53 ετών για τους φιλάθλους της ομάδας.

Αν και ο αγώνας διεξήχθη στο Τέξας, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν σχεδόν αμέσως στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας εδώ και μισό αιώνα. Πλατείες, μπαρ και δημόσιοι χώροι γέμισαν από κόσμο, ενώ κορναρίσματα, συνθήματα και αυτοσχέδια πάρτι συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί στην Times Square

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όμως, η κατάσταση άρχισε να εκτροχιάζεται.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην Times Square, προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες ανθρώπους που έτρεξαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ένας 17χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το θύμα μεταφέρθηκε με περιπολικό, καθώς τα ασθενοφόρα αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το σημείο εξαιτίας του πλήθους που είχε κατακλύσει τους δρόμους του κέντρου.

Τρεις ύποπτοι προσήχθησαν για ανάκριση, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανακτήθηκε και ένα πυροβόλο όπλο από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη να σκαρφαλώνουν πάνω σε σχολικά λεωφορεία, να σπάνε τζάμια και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την NYPD, πέντε σχολικά λεωφορεία καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές. Ορισμένα πυρπολήθηκαν, ενώ σε άλλα δεκάδες άτομα ανέβηκαν στις οροφές τους.

Τα λεωφορεία είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για τη μεταφορά φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου πίσω στην Times Square μετά από τον αγώνα ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς, δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν και κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα ένα λεωφορείο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ γύρω του επικρατούσε χάος.

Στόχος βανδαλισμών έγιναν και οχήματα της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν ότι περιπολικά υπέστησαν ζημιές από ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άτομα ανέβηκαν πάνω στα οχήματα.

Η αστυνομία έκανε επίσης λόγο για τέσσερα περιστατικά μαχαιρωμάτων ή επιθέσεων με αιχμηρά αντικείμενα, συμπλοκές μεταξύ πολιτών, φθορές σε ιδιωτικά οχήματα και εκτεταμένη χρήση πυροτεχνημάτων μέσα σε πυκνά πλήθη.

Σε ανακοίνωσή της, η NYPD περιέγραψε την κατάσταση ως ολοένα και πιο καταστροφική κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη και απερίσκεπτη συμπεριφορά» από μερίδα των συγκεντρωμένων.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 63 συλλήψεις. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίθεση κατά αστυνομικών, παράνομη οπλοκατοχή, βανδαλισμούς, διατάραξη της δημόσιας τάξης, παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και αντίσταση κατά της αρχής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ακόμη ότι δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ των οποίων ένας που δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο και ένας ακόμη που χτυπήθηκε από γυάλινο μπουκάλι.

Με πληροφορίες από BBC