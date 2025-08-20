Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί από την Νόσο των Λεγεωνάριων στο Χάρλεμ - Μολύνθηκαν από κλιματιστικά

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλοι 14 νοσηλεύονται αφού μολύνθηκαν από λεγεωνέλλωση και ασθένησαν με την Νόσο των Λεγεωνάριων, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές, αποδίδοντας την εξάπλωση του βακτηρίου σε κλιματιστικά συστήματα.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 108 κρούσματα στη συγκεκριμένη συνοικία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγείας του δήμου, η οποία διευκρίνισε ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγεωνέλλωση είναι σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων νοσούν φτάνει το 9%.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει τόσο από το νερό όσο και από την εισπνοή μικροσταγονιδίων στην ατμόσφαιρα, ωστόσο η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι δημοτικές αρχές υπενθύμισαν στους ιδιοκτήτες κτιρίων την υποχρέωσή τους να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη του βακτηρίου.

Η ασθένεια πήρε το όνομα Νόσος των Λεγεωνάριων από την πρώτη γνωστή επιδημία που ξέσπασε το 1976 στη Φιλαδέλφεια, σε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ