Νέα Υόρκη: «Παγώνουν» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα – Νίκη για τον Μαμντάνι

Το συμβούλιο στέγασης της Νέας Υόρκης ψήφισε την Πέμπτη το «πάγωμα» των ενοικίων για περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα που υπάγονται σε καθεστώς ελέγχου μισθώσεων, για διάστημα από ένα έως δύο έτη.

Έτσι υλοποίησε μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά, το Συμβούλιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τα ενοίκια (Rent Guidelines Board) αποφάσισε μηδενική αύξηση τόσο για τις μονοετείς όσο και για τις διετείς μισθώσεις που θα συναφθούν από τον Οκτώβριο. Εκατοντάδες ενοικιαστές, που είχαν συγκεντρωθεί σε αμφιθέατρο μουσείου στο Μανχάταν, ξέσπασαν σε επευφημίες και σφύριζαν με σφυρίχτρες μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.

«Πρόκειται για μία ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης», ανέφερε ο Μαμντάνι σε σχετική ανακοίνωσή του. «Αυτή είναι η ανακούφιση που αξίζουν οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την πόλη μας».

Νέα Υόρκη: Πόσο είναι το μέσο μηνιαίο ενοίκιο

Η ψηφοφορία αποτέλεσε την κορύφωση μίας πολυήμερης ετήσιας διαδικασίας, μέσω της οποίας καθορίζεται το ύψος των αυξήσεων που μπορούν να επιβάλουν οι ιδιοκτήτες στα διαμερίσματα με καθεστώς σταθεροποιημένου ενοικίου, στα οποία κατοικεί περίπου το ένα τέταρτο των κατοίκων της Νέας Υόρκης. Το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι μισθοί, ο πληθωρισμός, το κόστος συντήρησης, οι φόροι και τα εισοδήματα των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με μελέτη του συμβουλίου για το 2025, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα ρυθμιζόμενο διαμέρισμα ανέρχεται στα 1.599 δολάρια. Την ίδια στιγμή, η διάμεση τιμή ενοικίασης για ένα νεομισθωμένο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη φτάνει τα 3.950 δολάρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων StreetEasy.

Ο Μαμντάνι, που έχει δεσμευτεί να καταστήσει τη Νέα Υόρκη πιο οικονομικά προσιτή, έχει διορίσει έξι από τα εννέα μέλη του συμβουλίου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, επιλέγοντας πρόσωπα που θεωρεί ότι αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη κατανόηση τα ζητήματα των ενοικιαστών.

Πάντως, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης, ένα μέλος που εκπροσωπούσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων υποστήριξε ότι με αυτές τις επιλογές αλλοιώθηκε η σύνθεση του συμβουλίου και υπέβαλε την παραίτησή του, κατηγορώντας το όργανο ότι δεν τηρεί τη νομική του υποχρέωση να λειτουργεί με αμεροληψία.

Η Κριστίνα Σμιθ, η οποία είχε διοριστεί από τον προκάτοχο του Μαμντάνι και ήταν μία από τους δύο εκπροσώπους των ιδιοκτητών στο συμβούλιο, δήλωσε κατά την παραίτησή της ότι το αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά προαποφασιστεί από τον δήμαρχο.

«Το αναδιαμορφωμένο συμβούλιο είχε ως αποτέλεσμα να εγκρίνει το πάγωμα των ενοικίων», δήλωσε. «Ό,τι ακολούθησε ήταν απλώς θέατρο».

Η πρόεδρος του συμβουλίου, Σαντέλα Μίτσελ, η οποία διορίστηκε από τον Μαμντάνι, απάντησε ότι τόσο τα μέλη όσο και το προσωπικό του οργάνου ενήργησαν με ανεξαρτησία και ακεραιότητα.

Νέα Υόρκη: Οι ενοικιαστές ζητούσαν να μην υπάρξει καμία αύξηση στα ενοίκια

Ο δεύτερος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών στο συμβούλιο, ο επίσης διορισμένος από τον Μαμντάνι, Μακσίμ Γουίν, αποδοκιμάστηκε από τους ενοικιαστές καθώς διάβαζε μία εκτενή δήλωση πριν από την ψηφοφορία. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια του κοινού μετατράπηκε σε ενθουσιασμό όταν, λίγα λεπτά αργότερα, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του και ψήφισε υπέρ του παγώματος των ενοικίων.

Κατά τις δημόσιες ακροάσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, οι ενοικιαστές ζητούσαν να μην υπάρξει καμία αύξηση στα ενοίκια, κάτι που είχε εφαρμοστεί τρεις φορές επί δημαρχίας του Μπιλ ντε Μπλάζιο, μεταξύ 2015 και 2021, αλλά μόνο για τις μονοετείς μισθώσεις, ενώ ορισμένοι ζητούσαν ακόμη και μείωση των ενοικίων, υποστηρίζοντας ότι τα εισοδήματά τους δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής.

Από την πλευρά τους, οι οργανώσεις των ιδιοκτητών υποστήριξαν ότι το πάγωμα των ενοικίων θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη συντήρηση των κτιρίων τους, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν είναι πλέον σε θέση να καλύψουν ούτε τις υποχρεώσεις των στεγαστικών τους δανείων.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες, από μικρούς που διαθέτουν ένα μόνο κτίριο έως εύπορους επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), υποστηρίζουν ότι αναγκάζονται να αυξήσουν τα ενοίκια στα μη ρυθμιζόμενα διαμερίσματα της ελεύθερης αγοράς, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα διαμερίσματα που υπάγονται στο καθεστώς σταθεροποιημένου ενοικίου.

Μετά την εκλογή του, ο Μαμντάνι εγκατέλειψε ένα διαμέρισμα στο Κουίνς, όπου κατέβαλλε περίπου 2.300 δολάρια τον μήνα και το οποίο υπαγόταν σε καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου, για να εγκατασταθεί στην επίσημη πεντάκλινη δημαρχιακή κατοικία στο Μανχάταν.

Η απόφαση της Πέμπτης επισφράγισε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εβδομάδα για τον Μαμντάνι. Ο δήμαρχος πανηγύρισε επίσης, τη νίκη και των τριών αριστερών υποψηφίων στις ιδιαίτερα αμφίρροπες εσωκομματικές αναμετρήσεις για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των εκλογών για τις έδρες της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Reuters

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