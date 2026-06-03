Νέα Υόρκη: Μυστηριώδη άτομα εμφανίζονται από υπονόμους - Η προειδοποίηση των Αρχών

Οι αρχές της Νέας Υόρκης προειδοποιούν τους πολίτες να μην επιχειρούν να εισέλθουν στο εκτεταμένο δίκτυο υπονόμων της πόλης, μετά από μια σειρά παράξενων περιστατικών με αγνώστους που εθεάθησαν να κινούνται κάτω από τους δρόμους και να αναδύονται από φρεάτια σε διάφορες περιοχές.

Από τις 5 Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία περιστατικά σε Μπρούκλιν και Κουίνς, στην πόλη της Νέας Υόρκης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή συλλήψεις.

«Η είσοδος στο αποχετευτικό δίκτυο είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης.

Mystery men who are “up to no good” have been roaming New York City’s vast sewer system, and city officials warn potential copycats of dangers they’d face exploring the underground. https://t.co/sDQXar6Tmg — NBC News (@NBCNews) June 3, 2026

Νέα Υόρκη: Τοξικά και δυνητικά θανατηφόρα αέρια στους υπονόμους

Σύμφωνα με τις αρχές, οι υπόνομοι μπορεί να περιέχουν τοξικά και δυνητικά θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κινδύνους πλημμύρας και άλλες παγίδες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για όποιον επιχειρήσει να εισέλθει χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαίδευση.

Ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου στην περιοχή Αστόρια του Κουίνς.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ομάδα ατόμων με αδιάβροχες μπότες και φακούς να ανοίγουν ένα φρεάτιο λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα και να κατεβαίνουν στο υπόγειο δίκτυο. Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων που εργαζόταν εκείνη την ώρα, δήλωσε ότι βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους αγνώστους.

«Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε», είπε στο NBC News. «Με κοίταξαν για λίγο και συνέχισαν σαν να μην υπήρχα. Έχω δει πολλά παράξενα πράγματα στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό ήταν πραγματικά διαφορετικό».

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του κάλεσαν αμέσως την Άμεση Δράση (911), ενώ μετέφεραν μέσα στο γκαράζ τα αυτοκίνητα πελατών που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο.

Videos showing groups of people entering NYC sewers at night baffle residents and investigators https://t.co/l6TNMyyJIz — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 3, 2026

Νέα Υόρκη: Η συμβουλή από τις αρχές

«Δεν ήξερα αν θα έβγαιναν από το φρεάτιο και θα προσπαθούσαν να προκαλέσουν κάποιο επεισόδιο», είπε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον συμβούλευσαν να μην επιχειρήσει καμία επαφή με τους άνδρες αν τους ξαναδεί.

«Ο αστυνομικός μου είπε: "Μην το παίξεις Μπάτμαν. Δεν είσαι ο Μπάτμαν. Απλώς κάλεσε την αστυνομία"», θυμάται ο Γιακούποβιτς.

Σύμφωνα με το NBC News, μετά το περιστατικό στην Αστόρια, καταγράφηκαν ακόμη δύο παρόμοιες περιπτώσεις στο Μπρούκλιν την περασμένη εβδομάδα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα των αγνώστων. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών, η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι αναζητούσαν αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα.

«Πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν και τι ακριβώς έκαναν εκεί κάτω», δήλωσε ο αναλυτής θεμάτων ασφάλειας και πρώην διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζον Μόναχαν.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρούν να εισέλθουν στους υπονόμους διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Με πληροφορίες από NBC News