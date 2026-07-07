Νέα Υόρκη: Καθίζηση σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν - Εκκενώθηκαν οικοδομικά τετράγωνα

Εκκενώθηκαν οικοδομικά τετράγωνα στο Midtown του Μανχάταν το πρωί της Τρίτης, όταν εργαζόμενοι σε εργοτάξιο διαπίστωσαν ότι ουρανοξύστης είχε υποστεί καθίζηση, όπως αναφέρουν οι αρχές.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και του Τμήματος Κτιρίων (DOB) μετέβησαν στο κτίριο επί της οδού 235 East 42nd Street, ένα οικοδομικό τετράγωνο δυτικά από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, περίπου στις 8:11 π.μ., έπειτα από αναφορά εργαζομένων ότι «δοκοί δομικής στήριξης άρχισαν να παραμορφώνονται», όπως ανέφερε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την καθίζηση των ορόφων από τον 21ο έως τον 26ο, λόγω της πίεσης που ασκήθηκε στη δομή του κτιρίου. Η FDNY ανέφερε ότι οι αρχικές κλήσεις που έλαβε, αφορούσαν πτώση τούβλων από το κτίριο.

BREAKING out of NYC: a high-rise building in Manhattan had to be evacuated this morning as officials reported "structural issues."



We're now waiting on a presser with the city that's expected any moment.



Here's what we know, for @CNN : pic.twitter.com/ffD1lZItTK — Danny Freeman (@DannyEFreeman) July 7, 2026

Το εμπορικό κτίριο βρίσκεται υπό ανακαίνιση για να μετατραπεί σε κτίριο κατοικιών

Το εμπορικό κτίριο με τους 37 ορόφους βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό ανακαίνιση, προκειμένου να μετατραπεί σε κτίριο κατοικιών, σύμφωνα με το DOB. Όπως σημείωσαν οι αρχές, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετατροπής κτιρίων γραφείων σε διαμερίσματα στην ιστορία της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι εκκενώθηκαν και άλλα κτίρια κοντά στο 235 East 42nd Street, μεταξύ των οποίων και ένα κοντινό ξενοδοχείο Hampton Inn.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε το πρωί της Τρίτης, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, ότι μεταξύ των χώρων που εκκενώθηκαν ήταν και ένα σχολείο με 400 μαθητές. Μέχρι τις 11:15 π.μ., η FDNY ανέφερε ότι είχαν εκκενωθεί εννέα κτίρια.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Επιθεωρητές και μηχανικοί του DOB βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται με ταχύτητα ώστε να διασφαλίσουν το εργοτάξιο, καθώς και τη γύρω περιοχή», δήλωσε ο δήμαρχος.

Για προληπτικούς λόγους, αρκετοί κοντινοί δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ επιθεωρητές κτιρίων και στελέχη της FDNY προχώρησαν σε έλεγχο του κτιρίου.

Με πληροφορίες από ABC News

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