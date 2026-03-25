Νέα Υόρκη: «Κάντε κάτι» - Πιλότοι στο LaGuardia είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια μήνες πριν

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, είχαν εκφραστεί από πιλότους μήνες πριν από το δυστύχημα της Κυριακής, μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με αναφορές του συστήματος Aviation Safety Reporting System της NASA, πιλότοι στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης είχαν καταγράψει επανειλημμένα επικίνδυνες καταστάσεις και ελλιπή καθοδήγηση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Σε μία από αυτές, πιλότος που χρησιμοποίησε το αεροδρόμιο το καλοκαίρι, απηύθυνε έκκληση λέγοντας χαρακτηριστικά «Κάντε κάτι», περιγράφοντας περιστατικά, όπου δεν δόθηκαν σαφείς οδηγίες ενώ βρίσκονταν πολλά αεροσκάφη σε κοντινή απόσταση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο ρυθμός των επιχειρήσεων στο LaGuardia αυξάνεται επικίνδυνα, με τους ελεγκτές να πιέζουν τα όρια. Μάλιστα, συνέκρινε την κατάσταση με εκείνη στο αεροδρόμιο Ronald Reagan της Ουάσινγκτον πριν από το δυστύχημα του 2025, που είχε προκαλέσει δεκάδες θανάτους.

Σε άλλη αναφορά, πιλότος περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο δόθηκε άδεια απογείωσης σε αεροσκάφος, ενώ το δικό του βρισκόταν μόλις 300 πόδια πριν από την προσγείωση σε διαφορετικό διάδρομο. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, όπως μειωμένη ορατότητα λόγω καπνού και πιθανή παρουσία ελικοπτέρου, επέλεξε να συνεχίσει την προσγείωση, αποφεύγοντας οριακά μια σύγκρουση.

Ανάλογες καταγγελίες αφορούν και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, όπως άδειες διέλευσης διαδρόμων ενώ πλησίαζαν αεροσκάφη για προσγείωση ή ακόμη και απενεργοποιημένα συστήματα φωτισμού διαδρόμων.

Συνολικά, δεκάδες ανώνυμες αναφορές πιλότων επισημαίνουν χρόνιες αδυναμίες στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Σύγκρουση αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη: Ένα σύστημα υπό πίεση

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν αεροσκάφος της Air Canada Express που εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα που είχε λάβει άδεια να διασχίσει τον διάδρομο, με αποτέλεσμα δύο πιλότοι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 41 άτομα να τραυματιστούν.

Λίγο αργότερα, ο ελεγκτής προσπάθησε να ανακαλέσει την οδηγία, παραδεχόμενος ότι είχε προηγουμένως διαχειριστεί άλλο επείγον περιστατικό και έκανε λάθος.

Το συμβάν έχει εντείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση των αεροδρομίων στις ΗΠΑ, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και προβλήματα λόγω παλαιού εξοπλισμού.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από περικοπές προσωπικού και τη μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει οδηγήσει εκατοντάδες υπαλλήλους ασφαλείας είτε σε παραίτηση είτε σε αποχή από την εργασία τους.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι το σύστημα αεροπορικής ασφάλειας λειτουργεί υπό έντονη πίεση, με εργαζόμενους να καλούνται να ανταποκριθούν σε κρίσιμα καθήκοντα υπό δύσκολες οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από Guardian