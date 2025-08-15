Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο Μανχάταν - Τέσσερις τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο του Μανχάταν γεμιζόντας με καπνό τον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) της Παρασκευής, περίπου 100 πυροσβέστες και διασώστες κλήθηκαν στο σημείο.

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός», έγραψε χρήστης του Χ, που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Ο διαχειριστής του κτιρίου βρισκόταν στο υπόγειο την ώρα της έκρηξης και σύμφωνα με το ABC 7 νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) δήλωσε ότι τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά.

Εναέρια πλάνα δείχνουν τη φωτιά στην κορυφή του κτιρίου, που διαθέτει 59 διαμερίσματα.

Η αιτία της έκρηξης ερευνάται, αν και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης αερίου.