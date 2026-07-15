Νέα Υόρκη: Η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που επιβάλλει μορατόριουμ στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έγινε η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναστέλλει την κατασκευή νέων μεγάλων κέντρων δεδομένων (data centers), επιβάλλοντας μορατόριουμ διάρκειας ενός έτους.

Παράλληλα εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνουν τα υδάτινα αποθέματα και ασκούν πιέσεις στις τοπικές κοινότητες.

Με την απόφαση αυτή, η Νέα Υόρκη τίθεται στην πρώτη γραμμή μιας ολοένα εντονότερης εθνικής συζήτησης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των υποδομών που απαιτούνται για τη στήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ οι τεχνολογικές εταιρείες επιταχύνουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές σε δεκάδες πολιτείες εξετάζουν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στα ηλεκτρικά δίκτυα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τοπικές κοινωνίες.

«Καθώς η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων απειλεί να αυξήσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, να εξαντλήσει τους φυσικούς μας πόρους και να δημιουργήσει αβεβαιότητα για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, είναι ευθύνη μου να αναλάβω δράση και να ηγηθώ», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ. Όπως πρόσθεσε, θα προωθήσει επίσης νομοθεσία για την κατάργηση των απαλλαγών από τον φόρο επί των πωλήσεων που ισχύουν για τα μεγάλα κέντρα δεδομένων.

Νέα Υόρκη: Ποια κέντρα δεδομένων αφορά η απαγόρευση κατασκευής

Η απαγόρευση κατασκευής θα αφορά κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν ηλεκτρική ισχύ 50 μεγαβάτ (MW) ή μεγαλύτερη, σύμφωνα με αξιωματούχους του γραφείου της κυβερνήτριας.

Κατά τη διάρκεια του μορατόριουμ, το υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της πολιτείας δεν θα εκδίδει διακριτικές άδειες για έργα των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ήδη κριθεί πλήρεις, ανέφερε το γραφείο της κυβερνήτριας.

Παράλληλα, η Χόκουλ έδωσε εντολή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να εκπονήσουν μία Γενική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Generic Environmental Impact Statement), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα νέα κέντρα δεδομένων που θα τεθούν σε λειτουργία θα υπόκεινται σε «ενιαίους κανόνες», ενώ θα εξεταστούν και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία τους στην πολιτεία.

Η απαγόρευση θα αρθεί μόλις η πολιτεία ολοκληρώσει τη θέσπιση αυτών των προτύπων, σύμφωνα με το γραφείο της κυβερνήτριας.

New York becomes the first state to impose a data center moratorium #NY #DataCenters



Moratoria de un año aplica a data centers que usan 50 megavatios o más de potencia, según funcionarios de la oficina de la gobernadora



La gobernadora Hochul también pursuirá legislación para… — Giannoni S.A. (@GiannoniSA) July 14, 2026

Νέα Υόρκη: Τα κέντρα δεδομένων προκαλούν αντιδράσεις

Το νομοθετικό σώμα της Νέας Υόρκης ενέκρινε τον περασμένο μήνα νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τα κέντρα δεδομένων, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στην κυβερνήτρια Χόκουλ για να το υπογράψει. Το νομοσχέδιο αφορά κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν πάνω από 20 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, γεγονός που του προσδίδει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε την Τρίτη.

Αξιωματούχοι του γραφείου της Χόκουλ χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο περίπλοκο, σημειώνοντας ότι «θα χρειαστεί χρόνος για να διευθετηθούν τα ζητήματα» σε συνεργασία με το πολιτειακό νομοθετικό σώμα.

Οι λεγόμενοι «hyperscalers» οι τεχνολογικοί κολοσσοί Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon και Oracle δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με την απόφαση της Νέας Υόρκης. Το ίδιο συνέβη και με τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων Digital Realty, Equinix και NTT Data.

Η εξάπλωση των κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος σε μεγάλες περιοχές της χώρας, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει τον ταχύ ρυθμό κατασκευής κέντρων δεδομένων, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι θα αντιτασσόταν στην ανέγερση ενός τέτοιου κέντρου στη δική της κοινότητα.

Η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη πολιτεία που θέτει σε ισχύ πλήρες μορατόριουμ

Δεκάδες πολιτειακά νομοθετικά σώματα έχουν καταθέσει νομοσχέδια με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον. Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη πολιτεία που θέτει σε ισχύ πλήρες μορατόριουμ.

Τον Απρίλιο, η κυβερνήτης της πολιτείας Μέιν, Τζάνετ Μιλς, άσκησε βέτο σε νομοσχέδιο που θα επέβαλλε παρόμοια αναστολή για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ανεξάρτητου διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου της Νέας Υόρκης, μέχρι τον Μάιο υπήρχαν αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο για φορτία πολύ υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μεταξύ αυτών και κέντρα δεδομένων συνολικής ισχύος άνω των 12 γιγαβάτ (GW). Ένα γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος επαρκεί για την ηλεκτροδότηση περίπου 750.000 κατοικιών.

Η Νέα Υόρκη διαθέτει την όγδοη υψηλότερη τιμή λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας.

Παρότι το υψηλό κόστος γης και οι περιορισμένες διαθέσιμες ενεργειακές υποδομές έχουν περιορίσει μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων σε σύγκριση με πολιτείες όπως το Τέξας και το Οχάιο, η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να προσελκύει ορισμένες επενδύσεις σε αυτές τις μεγάλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας διακομιστών.

Σήμερα λειτουργούν στην πολιτεία περισσότερα από 130 κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με την Data Center Map, έναντι περισσότερων από 600 στη Βιρτζίνια και περίπου 500 στο Τέξας.

Με πληροφορίες από Reuters