Νέα Υόρκη: Το Guggenheim ανάμεσα στα κτίρια όπου εντοπίστηκε το βακτήριο της νόσου των Λεγεωνάριων

Το Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη ήταν ανάμεσα στα κτίρια του Μανχάταν όπου εντοπίστηκε το βακτήριο Legionella, που προκαλεί τη νόσο των Λεγεωνάριων, εν μέσω νέας έξαρσης στην πόλη.

Το υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 31 κτίρια στο Upper East Side, τα οποία κλήθηκαν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις εξωτερικές εγκαταστάσεις ψύξης τους. Πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε μεγάλα κτίρια, συχνά στις ταράτσες, για την απομάκρυνση θερμότητας από συστήματα κλιματισμού και ψύξης.

Το Guggenheim περιλαμβάνεται στα 19 κτίρια που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τις αρχές. Τα υπόλοιπα αναμενόταν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως το Σάββατο.

Οι υγειονομικές αρχές διευκρίνισαν πάντως ότι τα θετικά δείγματα δεν αποδεικνύουν πως κάποιο από τα συγκεκριμένα κτίρια είναι η πηγή της έξαρσης. Οι έλεγχοι που έγιναν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν το βακτήριο ήταν ζωντανό ή νεκρό.

Το μουσείο δεν έκλεισε λόγω του ευρήματος ή των εργασιών απολύμανσης. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η πόλη επιβεβαίωσε πως δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη ενέργεια αυτή τη στιγμή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται μέσα στο κτίριο.

Το Guggenheim, με το χαρακτηριστικό κυλινδρικό του κτίριο, σχεδιάστηκε από τον Φρανκ Λόιντ Ράιτ και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα του 20ού αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Nόσος των Λεγεωνάριων: Πάνω από 50 κρούσματα στη Νέα Υόρκη

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με τη νόσο των Λεγεωνάριων στο πλαίσιο της έξαρσης που καταγράφεται στο Upper East Side. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των υγειονομικών αρχών, λιγότεροι από 20 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Η Νέα Υόρκη είχε αντιμετωπίσει και πέρυσι μεγάλη έξαρση στο Χάρλεμ, όπου επτά άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 νόσησαν. Εκείνη η έξαρση είχε συνδεθεί τελικά με αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Harlem Hospital και σε κοντινό εργοτάξιο όπου βρίσκεται εργαστήριο δημόσιας υγείας της πόλης.

Η νόσος των Λεγεωνάριων είναι σοβαρή μορφή πνευμονίας. Το βακτήριο Legionella αναπτύσσεται συνήθως σε ζεστό νερό και μπορεί να εξαπλωθεί μέσω συστημάτων νερού σε μεγάλα κτίρια, όπως ντους, υδρομασάζ και εγκαταστάσεις ψύξης.

Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν επηρεάζουν το πόσιμο νερό ούτε τον αέρα μέσα στα κτίρια. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο· η μόλυνση γίνεται συνήθως όταν κάποιος εισπνεύσει μικροσκοπικά σταγονίδια μολυσμένου νερού.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες μετά την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και δύσπνοια.

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άνθρωποι άνω των 50 ετών, καπνιστές, άτομα με χρόνια πνευμονική νόσο και όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Με πληροφορίες από Associated Press